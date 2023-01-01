У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень

У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень
Нетвереза водійка пропонувала луцьким патрульним 4 000 гривень, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 26 вересня, близько 22-ї години патрульні, які контролювали правопорядок на вулиці Даньшина, помітили, що керманич автомобіля Hyundai порушує ПДР. Попри те, що на вулиці була вже темрява, транспортний засіб рухався без увімкненого ближнього світла фар.

Коли інспектори зупинили авто, то виявили, що за кермом перебуває 48-річна водійка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Жінка відмовилася від проходження освідування та просила патрульних "вирішити ситуацію між собою". Громадянку неодноразово попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, однак вона, під час складання протоколу поліцейським, підійшла і таки поклала на документ грошові кошти у розмірі 4 000 гривень.

На місце події патрульні викликали СОГ, самі ж склали на водійку протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Луцьк, п'яна водійка, хабар
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