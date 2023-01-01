У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень
Сьогодні, 11:40
Нетвереза водійка пропонувала луцьким патрульним 4 000 гривень, щоб уникнути відповідальності.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 26 вересня, близько 22-ї години патрульні, які контролювали правопорядок на вулиці Даньшина, помітили, що керманич автомобіля Hyundai порушує ПДР. Попри те, що на вулиці була вже темрява, транспортний засіб рухався без увімкненого ближнього світла фар.
Коли інспектори зупинили авто, то виявили, що за кермом перебуває 48-річна водійка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Жінка відмовилася від проходження освідування та просила патрульних "вирішити ситуацію між собою". Громадянку неодноразово попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, однак вона, під час складання протоколу поліцейським, підійшла і таки поклала на документ грошові кошти у розмірі 4 000 гривень.
На місце події патрульні викликали СОГ, самі ж склали на водійку протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора, 26 вересня, близько 22-ї години патрульні, які контролювали правопорядок на вулиці Даньшина, помітили, що керманич автомобіля Hyundai порушує ПДР. Попри те, що на вулиці була вже темрява, транспортний засіб рухався без увімкненого ближнього світла фар.
Коли інспектори зупинили авто, то виявили, що за кермом перебуває 48-річна водійка з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Жінка відмовилася від проходження освідування та просила патрульних "вирішити ситуацію між собою". Громадянку неодноразово попередили про кримінальну відповідальність за такі дії, однак вона, під час складання протоколу поліцейським, підійшла і таки поклала на документ грошові кошти у розмірі 4 000 гривень.
На місце події патрульні викликали СОГ, самі ж склали на водійку протокол за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші адмінматеріали, згідно з вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На зраді погорів колишній адвокат Медведчука і Шарія
Сьогодні, 12:19
У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень
Сьогодні, 11:40
На Волині випадково знайшли писанку, якій 1000 років
Сьогодні, 11:10
Медіа