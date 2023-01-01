Поляки пропускають на «Ягодині» на третину менше вантажівок: назвали причину

Рух вантажівок із експортом через міжнародний пропуск «Ягодин» на Волині із понеділка, 25 вересня, скоротився на третину.



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Як розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш, це пов'язано із тим, що у пункті пропуску "Дорогуськ" на ділянці "в’їзд в Республіку Польща" не працює один із вагових комплексів.



"Це призвело до затримок в електронній черзі. В самому пункті пропуску стоять уже оформлені вантажівки, які могли б уже їхати, але їх не бере польська сторона", — зазначила речниця.



Зі слів Валентини Черниш, зазвичай за зміну, яка триває 12 годин, обидві сторони оформлюють до 300 вантажівок. Наразі їх кількість скоротилася до 200.



Попередньо, ремонт вагового комплексу польська сторона має завершити за місяць.



В грудні 2022 у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" – "Дорогуськ" офіційно запрацювала електронна черга перетину українсько-польського кордону, яка діє лише для вантажних автомобілів. До цього систему декілька місяців тестували.



Влітку 2022 у ПП "Ягодин" стали пропускати лише вантажівки та пасажирські автобуси. Усі легкові авто перенаправляють в пункт пропуску "Устилуг", де з травня 2023-го запрацювала єЧерга для вантажівок вагою понад 7,5 тонн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із експортом через міжнародний пропуск «Ягодин» на Волині із понеділка, 25 вересня, скоротився на третину.Про це повідомляє Суспільне Як розповіла речниця Волинської митниці, це пов'язано із тим, що у пункті пропуску "Дорогуськ" на ділянці "в’їзд в Республіку Польща" не працює один із вагових комплексів."Це призвело до затримок в електронній черзі. В самому пункті пропуску стоять уже оформлені вантажівки, які могли б уже їхати, але їх не бере польська сторона", — зазначила речниця.Зі слів Валентини Черниш, зазвичай за зміну, яка триває 12 годин, обидві сторони оформлюють до 300 вантажівок. Наразі їх кількість скоротилася до 200.Попередньо, ремонт вагового комплексу польська сторона має завершити за місяць.В грудні 2022 у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" – "Дорогуськ" офіційно запрацювала електронна черга перетину українсько-польського кордону, яка діє лише для вантажних автомобілів. До цього систему декілька місяців тестували.Влітку 2022 у ПП "Ягодин" стали пропускати лише вантажівки та пасажирські автобуси. Усі легкові авто перенаправляють в пункт пропуску "Устилуг", де з травня 2023-го запрацювала єЧерга для вантажівок вагою понад 7,5 тонн.

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