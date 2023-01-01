Поляки пропускають на «Ягодині» на третину менше вантажівок: назвали причину

Поляки пропускають на «Ягодині» на третину менше вантажівок: назвали причину
Рух вантажівок із експортом через міжнародний пропуск «Ягодин» на Волині із понеділка, 25 вересня, скоротився на третину.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш, це пов'язано із тим, що у пункті пропуску "Дорогуськ" на ділянці "в’їзд в Республіку Польща" не працює один із вагових комплексів.

"Це призвело до затримок в електронній черзі. В самому пункті пропуску стоять уже оформлені вантажівки, які могли б уже їхати, але їх не бере польська сторона", — зазначила речниця.

Зі слів Валентини Черниш, зазвичай за зміну, яка триває 12 годин, обидві сторони оформлюють до 300 вантажівок. Наразі їх кількість скоротилася до 200.

Попередньо, ремонт вагового комплексу польська сторона має завершити за місяць.

В грудні 2022 у міжнародному пункті пропуску "Ягодин" – "Дорогуськ" офіційно запрацювала електронна черга перетину українсько-польського кордону, яка діє лише для вантажних автомобілів. До цього систему декілька місяців тестували.

Влітку 2022 у ПП "Ягодин" стали пропускати лише вантажівки та пасажирські автобуси. Усі легкові авто перенаправляють в пункт пропуску "Устилуг", де з травня 2023-го запрацювала єЧерга для вантажівок вагою понад 7,5 тонн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: кордон, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Є наше просування вперед на Донецькому напрямку», – Зеленський
Сьогодні, 12:30
На зраді погорів колишній адвокат Медведчука і Шарія
Сьогодні, 12:19
Поляки пропускають на «Ягодині» на третину менше вантажівок: назвали причину
Сьогодні, 11:58
У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень
Сьогодні, 11:40
«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
Чотири ліцеї Волині навчатимуть дітей за кордоном онлайн: як це працюватиме Чотири ліцеї Волині навчатимуть дітей за кордоном онлайн: як це працюватиме
26 вересень, 17:00
На «Устилузі» збільшилися черги на виїзд з України На «Устилузі» збільшилися черги на виїзд з України
19 вересень, 20:11
Як командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв інспектував кордон із Білоруссю на Волині. ВІДЕО. ФОТО Як командувач Об'єднаних сил ЗСУ Наєв інспектував кордон із Білоруссю на Волині. ВІДЕО. ФОТО
06 липень, 15:05
На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі
29 червень, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Є наше просування вперед на Донецькому напрямку», – Зеленський
Сьогодні, 12:30
 0
На зраді погорів колишній адвокат Медведчука і Шарія
Сьогодні, 12:19
 0
Поляки пропускають на «Ягодині» на третину менше вантажівок: назвали причину
Сьогодні, 11:58
 0
У Луцьку п'яна водійка намагалась відкупитись від патрульних за 4 тисячі гривень
Сьогодні, 11:40
 0
«Іприт» із волинської тероборони змінив дорогоцінне каміння на автомат
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8