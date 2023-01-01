На зраді погорів колишній адвокат Медведчука і Шарія

На зраді погорів колишній адвокат Медведчука і Шарія
Працівники СБУ повідомили про підозру ексадвокату Медведчука та Шарія, який влаштувався до окупаційного «уряду рф» на Херсонщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює «організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф».

Фігурант був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді.

На початку повномасштабного вторгнення росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам.

Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф.

На цій «посаді» Рибін виконує завдання москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.

Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії «єдина росія», від якої намагався «балотуватися» до так званих «законодавчих зборів Херсонської області» восени цього року.
У межах «передвиборчої кампанії» він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що раніше СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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