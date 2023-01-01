Ремонт Дому панахиди в Луцьку обійдеться в 1,4 мільйона





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У Луцьку нещодавно розпочали ремонт Будинку панахиди. У військовий час ця будівля, на жаль, використовується чи не щотижня, а її стан був незадовільним: від покрівлі, яка протікала, до зовнішнього вигляду.



В управлінні капітального будівництва Луцької міської ради кажуть: луцький Будинок панахиди потребував ремонту, адже стара покрівля з шиферу постійно затікала, та й фасад будівлі бажав би бути кращим, адже чи не щодня там відспівують загиблих воїнів.



«Вже зробили покрівлю, адже стара шиферна постійно затікала. Замінили вікна і вже почали фарбувати фасад. Роботи виконують майстри із «Луцьксантехмонтаж». Закінчити плануємо до кінця жовтня», - повідомив начальник інженерно-технічного відділу управління капітального будівництва Луцької міської ради Андрій Корчук.



Вартість запланованих робіт - 1 мільйон 400 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість ремонту Дому панахиди на проспекті Василя Мойсея в Луцьку становить 1,4 мільйона гривень.Про це повідомляє ВСН У Луцьку нещодавно розпочали ремонт Будинку панахиди. У військовий час ця будівля, на жаль, використовується чи не щотижня, а її стан був незадовільним: від покрівлі, яка протікала, до зовнішнього вигляду.В управлінні капітального будівництва Луцької міської ради кажуть: луцький Будинок панахиди потребував ремонту, адже стара покрівля з шиферу постійно затікала, та й фасад будівлі бажав би бути кращим, адже чи не щодня там відспівують загиблих воїнів.«Вже зробили покрівлю, адже стара шиферна постійно затікала. Замінили вікна і вже почали фарбувати фасад. Роботи виконують майстри із «Луцьксантехмонтаж». Закінчити плануємо до кінця жовтня», - повідомив начальник інженерно-технічного відділу управління капітального будівництва Луцької міської радиВартість запланованих робіт - 1 мільйон 400 тисяч гривень.

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