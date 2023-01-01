Медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів

Медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів
Волинська бригада тероборони оголошує додатковий набір особового складу в медичний підрозділ.

Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Для служби у цьому підрозділі шукаємо кваліфікованих та вмотивованих лікарів і фельдшерів. Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних сил України.

Контактна особа – Іванна Миколаївна, тел. 0964775927.

Зв’язок через інтернет месенджери WhatsApp, Signal.

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Теги: Волинська бригада, медики, набір
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