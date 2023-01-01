Медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів





Про це



"Для служби у цьому підрозділі шукаємо кваліфікованих та вмотивованих лікарів і фельдшерів. Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що на військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних сил України.



Контактна особа – Іванна Миколаївна, тел. 0964775927.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська бригада тероборони оголошує додатковий набір особового складу в медичний підрозділ.Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ."Для служби у цьому підрозділі шукаємо кваліфікованих та вмотивованих лікарів і фельдшерів. Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що на військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних сил України.Контактна особа –, тел. 0964775927.Зв’язок через інтернет месенджери WhatsApp, Signal.

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