Медичний підрозділ волинської бригади тероборони потребує лікарів
Сьогодні, 12:58
Волинська бригада тероборони оголошує додатковий набір особового складу в медичний підрозділ.
Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
"Для служби у цьому підрозділі шукаємо кваліфікованих та вмотивованих лікарів і фельдшерів. Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних сил України.
Контактна особа – Іванна Миколаївна, тел. 0964775927.
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Про це повідомили на сторінці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.
"Для служби у цьому підрозділі шукаємо кваліфікованих та вмотивованих лікарів і фельдшерів. Досвід роботи за спеціальністю є обов’язковим. Досвід проходження строкової військової служби є додатковою перевагою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на військових медиків поширюються усі соціальні гарантії, передбачені законодавством для військовослужбовців Збройних сил України.
Контактна особа – Іванна Миколаївна, тел. 0964775927.
Зв’язок через інтернет месенджери WhatsApp, Signal.
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