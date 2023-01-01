Волинянин спричинив подвійну аварію на Рівненщині

Волинянин спричинив подвійну аварію на Рівненщині
У Вараші на Рівненщині 19-річний волинянин став учасником подвійної автопригоди з постраждалим. Поліцейські розслідують ДТП.

Про це у фейсбуці повідомляє поліція Рівненщини.

Поліцейські встановили, що 19-річний волинянин за кермом вантажівки «DAF», не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної дистанції і допустив зіткнення із попутним автомобілем «BMW» під керуванням 29-річного місцевого жителя. Від удару легковик відкинуло на зустрічну смугу руху, де він зіткнувся із автомобілем «КІА».

Унаслідок ДТП керманич «BMW» отримав травми різного ступеня.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчий розпочав досудове розслідування за ч.1 ст. 286 КК України. Транспортні засоби із механічними пошкодженнями вилучені на спецмайданчик.

У рамках кримінального провадження у водіїв відібрані зразки крові. Попередньо — всі тверезі.
Волинянин спричинив подвійну аварію на Рівненщині
Волинянин спричинив подвійну аварію на Рівненщині

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Теги: ДТП, Волинь
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