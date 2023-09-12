На Волині збирають підписи за присвоєння Івану Перію звання Героя України

посмертно звання Героя України волинянину Іванові Перію.



Петицію підготував Роман Мельничук.



Він закликав главу держави присвоїти звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Перію Івану Руслановичу.



«З перших днів повномасштабного вторгнення Іван разом з друзями долучався до допомоги військовим,та пішов у волонтери, ми але зрозумів що його місце не тут, як справжній чоловік та патріот своєї держави має захищати її зі зброєю в руках. І за власною волею став у стрій. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави та знищували ворога у Запорізькій області. Загинув Перій Іван Русланович 12.09.2023 року у районі села Роботине внаслідок мінометного обстрілу», - йдеться в тексті петиції.



Підтримати документ можна за цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сайті Президента зареєстрували петицію про присвоєннязвання Героя України волинянинуПетицію підготувавВін закликав главу держави присвоїти звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Перію Івану Руслановичу.«З перших днів повномасштабного вторгнення Іван разом з друзями долучався до допомоги військовим,та пішов у волонтери, ми але зрозумів що його місце не тут, як справжній чоловік та патріот своєї держави має захищати її зі зброєю в руках. І за власною волею став у стрій. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави та знищували ворога у Запорізькій області. Загинув Перій Іван Русланович 12.09.2023 року у районі села Роботине внаслідок мінометного обстрілу», - йдеться в тексті петиції.Підтримати документ можна за цим посиланням

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію