На Волині збирають підписи за присвоєння Івану Перію звання Героя України

На Волині збирають підписи за присвоєння Івану Перію звання Героя України
На сайті Президента зареєстрували петицію про присвоєння посмертно звання Героя України волинянину Іванові Перію.

Петицію підготував Роман Мельничук.

Він закликав главу держави присвоїти звання Герой України (посмертно) військовослужбовцю ЗСУ Перію Івану Руслановичу.

«З перших днів повномасштабного вторгнення Іван разом з друзями долучався до допомоги військовим,та пішов у волонтери, ми але зрозумів що його місце не тут, як справжній чоловік та патріот своєї держави має захищати її зі зброєю в руках. І за власною волею став у стрій. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави та знищували ворога у Запорізькій області. Загинув Перій Іван Русланович 12.09.2023 року у районі села Роботине внаслідок мінометного обстрілу», - йдеться в тексті петиції.

Підтримати документ можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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