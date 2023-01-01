На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія

Іваном Перієм, а ненька - з єдиним сином, єдиною надією та підтримкою, яку забрала у неї війна. Не стримував сліз і вбитий горем батько.



Про це



Іван Перій закінчив навчання за спеціальністю "Харчові технології" у Луцькому кооперативному фаховому коледжі ЛТЕУ. Працював і мріяв про професійне зростання за обраним фахом. Та усі мрії перекреслила війна.



Як зазначив у своєму зверненні до присутніх Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук, з перших днів повномасштабного вторгнення Іван разом з друзями включився у допомогу військовим, волонтерив та згодом зрозумів: як справжній чоловік та патріот своєї держави має захищати її зі зброєю в руках. І за власною волею став у стрій.



Йому ще й двадцять не було, але він швидко опанував військову справу і мужньо боровся з ворогом до останнього подиху. Та 12 вересня



"Вересневі квіти встеляли домовину Героя, а жовто-блакитні прапори, за мирний колір яких віддав своє життя Іван Перій, майоріли у руках військових, які супроводжували траурний кортеж. Добрий, компанійський, жертовний, готовий завжди прийти на допомогу. Надійна опора в родині... Саме таким запам’ятають Івана Перія навічно ті, з ким зводило його життя. Життя коротке, але яскраве та гідне. Життя справжнього патріота", - зазначають у громаді.



Поховали захисника з усіма військовими почестями. Після виконання Державного Гімну України, залпів із автоматів синьо-жовтий стяг військові зі словами співчуття та подяки за сина-Героя передали батькам захисника України Івана Перія.



Полиновою гіркотою віддавав смак весільного короваю, який за традицією розділили на цвинтарі. Це смак втрачених надій, смак невідворотності тяжкої втрати...



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 вересня, Рожищенська громада попрощалася зі своїм наймолодшим Героєм – двадцятирічним захисником України, а ненька - з єдиним сином, єдиною надією та підтримкою, яку забрала у неї війна. Не стримував сліз і вбитий горем батько.Про це повідомили у Рожищенській громаді.Іван Перій закінчив навчання за спеціальністю "Харчові технології" у Луцькому кооперативному фаховому коледжі ЛТЕУ. Працював і мріяв про професійне зростання за обраним фахом. Та усі мрії перекреслила війна.Як зазначив у своєму зверненні до присутніх Рожищенський міський голова, з перших днів повномасштабного вторгнення Іван разом з друзями включився у допомогу військовим, волонтерив та згодом зрозумів: як справжній чоловік та патріот своєї держави має захищати її зі зброєю в руках. І за власною волею став у стрій.Йому ще й двадцять не було, але він швидко опанував військову справу і мужньо боровся з ворогом до останнього подиху. Та 12 вересня життя захисника України, солдата Іван Перія обірвалося унаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області."Вересневі квіти встеляли домовину Героя, а жовто-блакитні прапори, за мирний колір яких віддав своє життя Іван Перій, майоріли у руках військових, які супроводжували траурний кортеж. Добрий, компанійський, жертовний, готовий завжди прийти на допомогу. Надійна опора в родині... Саме таким запам’ятають Івана Перія навічно ті, з ким зводило його життя. Життя коротке, але яскраве та гідне. Життя справжнього патріота", - зазначають у громаді.Поховали захисника з усіма військовими почестями. Після виконання Державного Гімну України, залпів із автоматів синьо-жовтий стяг військові зі словами співчуття та подяки за сина-Героя передали батькам захисника України Івана Перія.Полиновою гіркотою віддавав смак весільного короваю, який за традицією розділили на цвинтарі. Це смак втрачених надій, смак невідворотності тяжкої втрати...

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