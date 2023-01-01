На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія

На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія
Сьогодні, 21 вересня, Рожищенська громада попрощалася зі своїм наймолодшим Героєм – двадцятирічним захисником України Іваном Перієм, а ненька - з єдиним сином, єдиною надією та підтримкою, яку забрала у неї війна. Не стримував сліз і вбитий горем батько.

Про це повідомили у Рожищенській громаді.

Іван Перій закінчив навчання за спеціальністю "Харчові технології" у Луцькому кооперативному фаховому коледжі ЛТЕУ. Працював і мріяв про професійне зростання за обраним фахом. Та усі мрії перекреслила війна.

Як зазначив у своєму зверненні до присутніх Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук, з перших днів повномасштабного вторгнення Іван разом з друзями включився у допомогу військовим, волонтерив та згодом зрозумів: як справжній чоловік та патріот своєї держави має захищати її зі зброєю в руках. І за власною волею став у стрій.

Йому ще й двадцять не було, але він швидко опанував військову справу і мужньо боровся з ворогом до останнього подиху. Та 12 вересня життя захисника України, солдата Іван Перія обірвалося унаслідок мінометного обстрілу в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

"Вересневі квіти встеляли домовину Героя, а жовто-блакитні прапори, за мирний колір яких віддав своє життя Іван Перій, майоріли у руках військових, які супроводжували траурний кортеж. Добрий, компанійський, жертовний, готовий завжди прийти на допомогу. Надійна опора в родині... Саме таким запам’ятають Івана Перія навічно ті, з ким зводило його життя. Життя коротке, але яскраве та гідне. Життя справжнього патріота", - зазначають у громаді.
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія

Поховали захисника з усіма військовими почестями. Після виконання Державного Гімну України, залпів із автоматів синьо-жовтий стяг військові зі словами співчуття та подяки за сина-Героя передали батькам захисника України Івана Перія.
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія

Полиновою гіркотою віддавав смак весільного короваю, який за традицією розділили на цвинтарі. Це смак втрачених надій, смак невідворотності тяжкої втрати...
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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