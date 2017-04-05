СБУ викрила волинського бізнесмена на оборудках із ремонтом військової техніки





У 2020 році фірма виграла тендер, а після отримання авансу 400 тис. грн оголосила про банкрутство, пише



У пресслужбі УСБУ Львівщини повідомили, що за матеріалами СБУ повідомлено про підозру підряднику, який привласнив бюджетні кошти оборонного підприємства.



Контрозвідка спецслужби викрила зловмисника, який налагодив схему заволодіння коштами одного з підприємств оборонної галузі Львівщини.



Мова йде про 39-річного керівника ТОВ, який незаконно заволодів грошима виділеними на закупівлю устаткування для зміцнення обороноздатності України.



За даними слідства, через систему публічних закупівель, чоловік дізнався про проведення тендеру на придбання обладнання, призначеного для ремонтно-відновлювальних робіт військової техніки.

Згодом підприємець заявив про можливість здійснення такої поставки при умові авансового платежу.



Одержавши кошти від оборонного підприємства, зловмисник провів умисне банкрутство та реорганізацію своєї фірми.



Така махінація фігуранта сприяла не лише підривній діяльності на шкоду оборонному потенціалу України, а й завдала значних фінансових збитків державі в час війни.



За матеріалами Служби безпеки йому вже повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.



Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контрозвідка СБУ викрила 39-річного мешканця Нововолинська, колишнього власника фірми «Сварком» Миколу Кривецького на привласненні близько 400 тис. грн державних коштів, призначених для ремонту військової техніки на оборонному підприємстві у Львові.У 2020 році фірма виграла тендер, а після отримання авансу 400 тис. грн оголосила про банкрутство, пише Zaxid.net У пресслужбі УСБУ Львівщини повідомили, що за матеріалами СБУ повідомлено про підозру підряднику, який привласнив бюджетні кошти оборонного підприємства.Контрозвідка спецслужби викрила зловмисника, який налагодив схему заволодіння коштами одного з підприємств оборонної галузі Львівщини.Мова йде про 39-річного керівника ТОВ, який незаконно заволодів грошима виділеними на закупівлю устаткування для зміцнення обороноздатності України.За даними слідства, через систему публічних закупівель, чоловік дізнався про проведення тендеру на придбання обладнання, призначеного для ремонтно-відновлювальних робіт військової техніки.Згодом підприємець заявив про можливість здійснення такої поставки при умові авансового платежу.Одержавши кошти від оборонного підприємства, зловмисник провів умисне банкрутство та реорганізацію своєї фірми.Така махінація фігуранта сприяла не лише підривній діяльності на шкоду оборонному потенціалу України, а й завдала значних фінансових збитків державі в час війни.За матеріалами Служби безпеки йому вже повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

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