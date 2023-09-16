Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Сьогодні, 16:10
Мережею шириться інформація про нібито понад 200 загиблих воїнів, тіла яких привезли на Волинь 16 вересня. Автори стверджують, що «такого не було давно». Однак, забігаючи наперед, хочемо вас запевнити: такого не було ніколи.
Чому це – фейк, – розповідаємо.
Розпочалося все з тіктоку. Користувачка з Рівного, яка періодично поширює відео із зустрічі екіпажів місії «На щиті», вчергове опублікувала відео, на якому видно, як у Рівному зустрічають автівки, що привезли тіла полеглих у війні з росією Героїв.
У відео був лише короткий текст «16.09.2023р. Зустріч полеглих героїв».
Ось – оригінал цього відео.
Наступного дня у тіктоці стали з'являтися відео, створені на основі вже згаданого ролика, де до тексту додали про нібито 200 тіл полеглих.
Відео з текстом «Нє спіт Украіна… Сєводня за 16.09.2023 ночью прівєзлі больше ДВУХСОТ трупов на ВАЛИНЬ… гаварят такова прівоза нє била давно…» 16 вересня опублікувала користувачка rosssiyanochka.
Нік у пані промовистий, бо в описі профілю Юмарная Ольгуша з гордістю пише «Я – РУСКАЯ». Власне, цим все і сказано.
Відео Ольгуши «залетіло» в рекомендації і станом на вечір 20 вересня набрало понад 380 тисяч переглядів. Коментарі під роликом закриті, вочевидь, для того, аби не розкусили.
Щодо інших роликів – типова росія. Профіль нагадує збірник російських наративів. Тут – і про нацистів, і про українок, які працюють за кордоном повіями.
Прикро лише, що відео «розлетілося» тіктоком. З Ольгушою почали знімати дуети інші користувачі, зокрема з України. Коментарі під ними мають приблизно такий вигляд:
Не обійшлось, звісно, і без фейсбуку.
Вірити ролику росіянки, яка закликає українців до капітуляції, не варто.
Хоч фейк надто очевидний, ми все ж запитали про це у начальника відділу гуманітарних та спеціальних перевезень Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрія Лігуна, який координує роботу місії «На щиті» в області. Він наголосив, що жодного разу в область не привозили одночасно таку велику кількість загиблих воїнів. 16 вересня на Рівненщину і Волинь, і справді повертали тіла загиблих Героїв, але екіпаж з Волині виїхав в Рівне на зустріч рівненському екіпажу за полеглими Герями з Волині, які полягли у війні з росією. Але про сотні чи навіть десятки загиблих, яких повернули водночас, не йдеться і не йшлося жодного разу. Тож Андрій Лігун підтвердив, що інформація – фейкова.
Наголошуємо також, що військове керівництво України до кінця воєнного стану не оприлюднюватиме точних даних про втрати серед наших захисників і захисниць. Про це заявляли неодноразово.
Висновки: відео і створені на його основі дописи у фейсбуці – черговий російський фейк, покликаний деморалізувати українців, посіяти відчай, паніку, підірвати мобілізацію, знизити довіру до президента і військового керівництва, щоб, зрештою, схилити до капітуляції.
Тож вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.
Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в межах проєкту міжнародної організації Internews Network.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чому це – фейк, – розповідаємо.
Розпочалося все з тіктоку. Користувачка з Рівного, яка періодично поширює відео із зустрічі екіпажів місії «На щиті», вчергове опублікувала відео, на якому видно, як у Рівному зустрічають автівки, що привезли тіла полеглих у війні з росією Героїв.
У відео був лише короткий текст «16.09.2023р. Зустріч полеглих героїв».
Ось – оригінал цього відео.
@lavanda2906 ♬ R.i.p. Song - Bruno Portinho Trilhas para filmes
Наступного дня у тіктоці стали з'являтися відео, створені на основі вже згаданого ролика, де до тексту додали про нібито 200 тіл полеглих.
Відео з текстом «Нє спіт Украіна… Сєводня за 16.09.2023 ночью прівєзлі больше ДВУХСОТ трупов на ВАЛИНЬ… гаварят такова прівоза нє била давно…» 16 вересня опублікувала користувачка rosssiyanochka.
Нік у пані промовистий, бо в описі профілю Юмарная Ольгуша з гордістю пише «Я – РУСКАЯ». Власне, цим все і сказано.
Відео Ольгуши «залетіло» в рекомендації і станом на вечір 20 вересня набрало понад 380 тисяч переглядів. Коментарі під роликом закриті, вочевидь, для того, аби не розкусили.
Щодо інших роликів – типова росія. Профіль нагадує збірник російських наративів. Тут – і про нацистів, і про українок, які працюють за кордоном повіями.
Прикро лише, що відео «розлетілося» тіктоком. З Ольгушою почали знімати дуети інші користувачі, зокрема з України. Коментарі під ними мають приблизно такий вигляд:
Не обійшлось, звісно, і без фейсбуку.
Вірити ролику росіянки, яка закликає українців до капітуляції, не варто.
Хоч фейк надто очевидний, ми все ж запитали про це у начальника відділу гуманітарних та спеціальних перевезень Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи Андрія Лігуна, який координує роботу місії «На щиті» в області. Він наголосив, що жодного разу в область не привозили одночасно таку велику кількість загиблих воїнів. 16 вересня на Рівненщину і Волинь, і справді повертали тіла загиблих Героїв, але екіпаж з Волині виїхав в Рівне на зустріч рівненському екіпажу за полеглими Герями з Волині, які полягли у війні з росією. Але про сотні чи навіть десятки загиблих, яких повернули водночас, не йдеться і не йшлося жодного разу. Тож Андрій Лігун підтвердив, що інформація – фейкова.
Наголошуємо також, що військове керівництво України до кінця воєнного стану не оприлюднюватиме точних даних про втрати серед наших захисників і захисниць. Про це заявляли неодноразово.
Висновки: відео і створені на його основі дописи у фейсбуці – черговий російський фейк, покликаний деморалізувати українців, посіяти відчай, паніку, підірвати мобілізацію, знизити довіру до президента і військового керівництва, щоб, зрештою, схилити до капітуляції.
Тож вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.
Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в межах проєкту міжнародної організації Internews Network.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Секс, смерть, МП і аквапарк, або Як лучанами маніпулюють телеграм-канали
08 вересень, 11:00
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
04 вересень, 11:30
«Фортеця Луцьк» або Як російська ІПСО ділить Україну на Схід і Захід
01 вересень, 13:10
Коментарі 0
Останні новини
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Олександр Чирук
Сьогодні, 16:59
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
Сьогодні, 16:10
У Луцьку водій в`їхав на припарковану лавету та паркан
Сьогодні, 15:40
Понад 30 квартир у Рівному постраждали від ракетних ударів росії
Сьогодні, 15:32
Медіа