Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»

А ось тут уже з'явився російський слід про «больше 200 трупав»

Мережею шириться інформація про нібито понад 200 загиблих воїнів, тіла яких привезли на Волинь 16 вересня. Автори стверджують, що «такого не було давно». Однак, забігаючи наперед, хочемо вас запевнити: такого не було ніколи.Чому це – фейк, – розповідаємо.Розпочалося все з тіктоку. Користувачка з Рівного, яка періодично поширює відео із зустрічі екіпажів місії «На щиті», вчергове опублікувала відео, на якому видно, як у Рівному зустрічають автівки, що привезли тіла полеглих у війні з росією Героїв.У відео був лише короткий текст «16.09.2023р. Зустріч полеглих героїв».Ось – оригінал цього відео.Наступного дня у тіктоці стали з'являтися відео, створені на основі вже згаданого ролика, де до тексту додали про нібито 200 тіл полеглих.Відео з текстом16 вересня опублікувала користувачкаНік у пані промовистий, бо в описі профілюз гордістю пише «Я – РУСКАЯ». Власне, цим все і сказано.Відео Ольгуши «залетіло» в рекомендації і станом на вечір 20 вересня набрало понад 380 тисяч переглядів. Коментарі під роликом закриті, вочевидь, для того, аби не розкусили.Щодо інших роликів – типова росія. Профіль нагадує збірник російських наративів. Тут – і про нацистів, і про українок, які працюють за кордоном повіями.Прикро лише, що відео «розлетілося» тіктоком. З Ольгушою почали знімати дуети інші користувачі, зокрема з України. Коментарі під ними мають приблизно такий вигляд:Не обійшлось, звісно, і без фейсбуку.Вірити ролику росіянки, яка закликає українців до капітуляції, не варто.Хоч фейк надто очевидний, ми все ж запитали про це у начальника відділу гуманітарних та спеціальних перевезень Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, який координує роботу місії «На щиті» в області. Він наголосив, що жодного разу в область не привозили одночасно таку велику кількість загиблих воїнів. 16 вересня на Рівненщину і Волинь, і справді повертали тіла загиблих Героїв, але екіпаж з Волині виїхав в Рівне на зустріч рівненському екіпажу за полеглими Герями з Волині, які полягли у війні з росією. Але про сотні чи навіть десятки загиблих, яких повернули водночас, не йдеться і не йшлося жодного разу. Тож Андрій Лігун підтвердив, що інформація – фейкова.Наголошуємо також, що військове керівництво України до кінця воєнного стану не оприлюднюватиме точних даних про втрати серед наших захисників і захисниць. Про це заявляли неодноразово.відео і створені на його основі дописи у фейсбуці – черговий російський фейк, покликаний деморалізувати українців, посіяти відчай, паніку, підірвати мобілізацію, знизити довіру до президента і військового керівництва, щоб, зрештою, схилити до капітуляції.Тож вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.