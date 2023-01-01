Федоров: Виробництво дронів в Україні зросло у 100 разів

Федоров: Виробництво дронів в Україні зросло у 100 разів
Виробництво безпілотних літальних апаратів в Україні впродовж цього року зросло у понад 100 разів.

Про це у телеграмі заявив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Завдання Армії дронів на 2024 рік — наростити виробництво, щоб у кожної бригади й підрозділу було стабільне забезпечення БПЛА.

Цього року виробництво українських безпілотників вже зросло в понад 100 разів. Росіяни відчувають це по втратах живої сили, броньованої техніки, ППО та кораблів. Але дронів недостатньо, їх потрібно більше на фронті.

«Продовжуємо усувати барʼєри для розвитку українських виробників, щоб Сили оборони були забезпечені всіма типами безпілотників. Щоб військові планували нові місії та могли розраховувати на системні постачання», - зазначив Михайло Федоров.

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Теги: дрон, ЗСУ
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