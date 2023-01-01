На Волині збирають гроші на антидроновий засіб місцевого виробництва

На Волині збирають гроші на антидроновий засіб місцевого виробництва
Оголосили збір коштів на антидроновий засіб Мавка XL для бійців роти ударних дронів «Шершні Довбуша».

Про це фейсбуці написала журналістка Наталка Пахайчук.

«Шершні Довбуша» - це рота дронарів (тобто ударних БПЛА) у 68 єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

«Зрештою, впевнена, що там в багатьох є знайомі, бо бригада закарпатська, а служить там дуже багато волинян. Є навіть знайомі журналісти», - зауважила Пахайчук.

«Зараз їм дуже потрібно прикрити себе. І вони знайшли справді дієву річ. Це - антидроновий засіб «Мавка XL». Апарат (назвемо це так) розробив інженер-волонтер Василь Цапюк, відомий вам як Васильоборонпром з матеріалів Району та інших колег. Його «Мавка» стала хітом в усіх медіа, але вже є покращена версія, яка потужніша за першу удвічі, тому з приставкою XL», - йдеться в дописі.

Тож «Шершні» дуже просять оперативо скинутися на комплектуючі для «Мавки», аби Василь Цапюк міг швидко все зробити. Ціль - 95 000 гривень.

Зробити донат можна за цими реквізитами:

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Теги: волонтери, ЗСУ
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