На Волині збирають гроші на антидроновий засіб місцевого виробництва

Оголосили збір коштів на антидроновий засіб Мавка XL для бійців роти ударних дронів «Шершні Довбуша».Про це фейсбуці написала журналістка«Шершні Довбуша» - це рота дронарів (тобто ударних БПЛА) у 68 єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.«Зрештою, впевнена, що там в багатьох є знайомі, бо бригада закарпатська, а служить там дуже багато волинян. Є навіть знайомі журналісти», - зауважила Пахайчук.«Зараз їм дуже потрібно прикрити себе. І вони знайшли справді дієву річ. Це - антидроновий засіб «Мавка XL». Апарат (назвемо це так) розробив інженер-волонтер, відомий вам як Васильоборонпром з матеріалів Району та інших колег. Його «Мавка» стала хітом в усіх медіа, але вже є покращена версія, яка потужніша за першу удвічі, тому з приставкою XL», - йдеться в дописі.Тож «Шершні» дуже просять оперативо скинутися на комплектуючі для «Мавки», аби Василь Цапюк міг швидко все зробити. Ціль - 95 000 гривень.Посилання на банкуНомер картки банки5375 4112 0861 8061