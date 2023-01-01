На Волині збирають гроші на антидроновий засіб місцевого виробництва
Сьогодні, 17:45
Оголосили збір коштів на антидроновий засіб Мавка XL для бійців роти ударних дронів «Шершні Довбуша».
Про це фейсбуці написала журналістка Наталка Пахайчук.
«Шершні Довбуша» - це рота дронарів (тобто ударних БПЛА) у 68 єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.
«Зрештою, впевнена, що там в багатьох є знайомі, бо бригада закарпатська, а служить там дуже багато волинян. Є навіть знайомі журналісти», - зауважила Пахайчук.
«Зараз їм дуже потрібно прикрити себе. І вони знайшли справді дієву річ. Це - антидроновий засіб «Мавка XL». Апарат (назвемо це так) розробив інженер-волонтер Василь Цапюк, відомий вам як Васильоборонпром з матеріалів Району та інших колег. Його «Мавка» стала хітом в усіх медіа, але вже є покращена версія, яка потужніша за першу удвічі, тому з приставкою XL», - йдеться в дописі.
Тож «Шершні» дуже просять оперативо скинутися на комплектуючі для «Мавки», аби Василь Цапюк міг швидко все зробити. Ціль - 95 000 гривень.
Зробити донат можна за цими реквізитами:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/5xnQ46ANxi
Номер картки банки
5375 4112 0861 8061
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це фейсбуці написала журналістка Наталка Пахайчук.
«Шершні Довбуша» - це рота дронарів (тобто ударних БПЛА) у 68 єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.
«Зрештою, впевнена, що там в багатьох є знайомі, бо бригада закарпатська, а служить там дуже багато волинян. Є навіть знайомі журналісти», - зауважила Пахайчук.
«Зараз їм дуже потрібно прикрити себе. І вони знайшли справді дієву річ. Це - антидроновий засіб «Мавка XL». Апарат (назвемо це так) розробив інженер-волонтер Василь Цапюк, відомий вам як Васильоборонпром з матеріалів Району та інших колег. Його «Мавка» стала хітом в усіх медіа, але вже є покращена версія, яка потужніша за першу удвічі, тому з приставкою XL», - йдеться в дописі.
Тож «Шершні» дуже просять оперативо скинутися на комплектуючі для «Мавки», аби Василь Цапюк міг швидко все зробити. Ціль - 95 000 гривень.
Зробити донат можна за цими реквізитами:
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/5xnQ46ANxi
Номер картки банки
5375 4112 0861 8061
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чоловік, якого побили у військкоматі Самбора, виявився ухилянтом і ображав ЗСУ, – спілка учасників АТО
Сьогодні, 18:27
Місяць арешту – покарання любителю «руского міра» з Волині
Сьогодні, 18:06
На Волині збирають гроші на антидроновий засіб місцевого виробництва
Сьогодні, 17:45
На Волині провели в останню дорогу 20-річного Героя Івана Перія
Сьогодні, 17:29
Федоров: Виробництво дронів в Україні зросло у 100 разів
Сьогодні, 17:25
Медіа