Місяць арешту – покарання любителю «руского міра» з Волині
Сьогодні, 18:06
Луцький міськрайонний засудив до місяця арешту волинянина, який підтримував «рускій мір» у розмові з блогеркою.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Волинської обласної прокуратури Наталка Мурахевич.
Історія набула розголосу ще в червні. 41-річного мешканець села Боратин поблизу Луцька у розмові з блогеркою в чат-рулетці підтримував Росію. Жінка представилась росіянкою, яка мешкає у Москві, і розпитувала чоловіка про ставлення до так званої «спецоперації». Він запевнив її, що «чекає на звільнення» і що підтримує Росію.
«Бучу і Ірпінь, на мій суб'єктивний погляд, обстріляли українці. Якщо Росія б'є по конкретних точках, то наші відкривають вогонь у відповідь, і це летить в житлові будинки, дитячі будинки, садочки, школи. Вони навіть стріляти не вміють», – заявив чоловік.
Сьогодні, 21 вересня, Луцький міськрайонний суд призначив чоловіку покарання – місяць арешту.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця Волинської обласної прокуратури Наталка Мурахевич.
Історія набула розголосу ще в червні. 41-річного мешканець села Боратин поблизу Луцька у розмові з блогеркою в чат-рулетці підтримував Росію. Жінка представилась росіянкою, яка мешкає у Москві, і розпитувала чоловіка про ставлення до так званої «спецоперації». Він запевнив її, що «чекає на звільнення» і що підтримує Росію.
«Бучу і Ірпінь, на мій суб'єктивний погляд, обстріляли українці. Якщо Росія б'є по конкретних точках, то наші відкривають вогонь у відповідь, і це летить в житлові будинки, дитячі будинки, садочки, школи. Вони навіть стріляти не вміють», – заявив чоловік.
Сьогодні, 21 вересня, Луцький міськрайонний суд призначив чоловіку покарання – місяць арешту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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