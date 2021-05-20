Патрульні застерігають волинян від шахрайських схем

Патрульні застерігають волинян від шахрайських схем
Волинські патрульні звертаються до краян бути обачними, оскільки розперезалися шахраї.

Про це патрульна поліція Волині повідомляє у телеграмі.

Патрульні закликають людей перевіряти інформацію про здійснення якихось платежів, щоб не потрапити на шахраїв.

Шахраї видають себе за представників фальшивих кредитних компаній, використовуючи фальшиві документи, веб-сайти та електронні листи, які здаються законними. Вони вимагають перерахувати аванс перед наданням кредиту. Споживачі платять, але такі кредити ніколи не надаються. Шахраї швидко зникають, регулярно змінюючи назву своїх підприємств, щоб уникнути покарання.

«Ось ще один з прикладів шахрайства з авансовим платежем/передплатою. Шахраї можуть заманити жертву до пастки, обіцяючи фінансування або спадкування в обмін на грошову винагороду. Врешті-решт, все зводиться до тієї ж схеми: жертва перераховує гроші невідомій людині в очікуванні отримання чогось більш коштовного, а потім отримує нічого або майже нічого натомість», - зазначають у патрульній поліції.

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Теги: шахраї, Україна
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