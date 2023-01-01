«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій

Іван Перій.



Про це



Сьогодні, 20 вересня 2023 року, востаннє повертається на малу батьківщину 20-річний патріот України, мужній воїн та захисник України Іван Русланович Перій.



"О 17.00 годині біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим.



Далі траурна процесія слідуватиме до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де тіло перебуватиме до дня поховання, тобто до 21 вересня.



Про точний час поховання повідомимо пізніше.



Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, який



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Востаннє у рідне місто "На щиті" повертається загиблий Герой з ВолиніПро це повідомляють у Рожищенській громаді.Сьогодні, 20 вересня 2023 року, востаннє повертається на малу батьківщину 20-річний патріот України, мужній воїн та захисник України"О 17.00 годині біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим.Далі траурна процесія слідуватиме до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де тіло перебуватиме до дня поховання, тобто до 21 вересня.Про точний час поховання повідомимо пізніше.Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, який віддав за нас своє молоде життя , та підтримати родину в цей нелегкий час", - йдеться в повідомленні.

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