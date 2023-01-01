«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій

«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій
Востаннє у рідне місто "На щиті" повертається загиблий Герой з Волині Іван Перій.

Про це повідомляють у Рожищенській громаді.

Сьогодні, 20 вересня 2023 року, востаннє повертається на малу батьківщину 20-річний патріот України, мужній воїн та захисник України Іван Русланович Перій.

"О 17.00 годині біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида за загиблим.

Далі траурна процесія слідуватиме до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де тіло перебуватиме до дня поховання, тобто до 21 вересня.

Про точний час поховання повідомимо пізніше.

Просимо жителів громади гідно зустріти Героя, який віддав за нас своє молоде життя, та підтримати родину в цей нелегкий час", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій
Сьогодні, 11:09
На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Сьогодні, 10:45
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:40
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
Схожі новини
Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО
19 вересень, 17:39
Воїну з Волині Станіславу Солов`ю просять присвоїти звання Героя України посмертно Воїну з Волині Станіславу Солов`ю просять присвоїти звання Героя України посмертно
19 вересень, 16:05
На Запоріжжі помер Герой з Волині, 56-річний бойовий медик Віктор Буштер На Запоріжжі помер Герой з Волині, 56-річний бойовий медик Віктор Буштер
19 вересень, 13:00
Підтвердили смерть Героя з Луцька Андрія Тюріна, який загинув у травні 2022-го Підтвердили смерть Героя з Луцька Андрія Тюріна, який загинув у травні 2022-го
19 вересень, 12:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Затримали двох працівників військкомату на Львівщині, які знущались з чоловіка та незаконно утримували його
Сьогодні, 11:51
 0
«На щиті» на рідну Волинь повертається 20-річний Герой Іван Перій
Сьогодні, 11:09
 0
На Волині на блокпосту у 42-річного чоловіка виявили незареєстровану зброю
Сьогодні, 10:45
 0
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:40
 0
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8