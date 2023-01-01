До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
Сьогодні, 10:40
19 вересня 2023 року голова Волинської обласної ради Григорій Недопад передав до Волинського краєзнавчого музею колекцію друкованих видань і власну нагороду – почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного «За сприяння війську».
Про це повідомили на сторінці Волинського краєзнавчого музею.
Голова обласної ради був нагороджений особистою відзнакою Головнокомандувача у грудні минулого року. Церемонія вручення відбулася на Тернопільщині в каплиці-пантеоні, зведеній у 2014 році на честь Героїв, загиблих у війні з російськими окупантами. На запрошення Міністерства оборони України у день храмового свята до цього символічного місця прибули рідні полеглих воїнів, волонтери, військовослужбовці та представники влади із західних областей України.
У музеї зазначають, що Григорій Недопад вже неодноразово поповнює фонди музею експонатами, що в майбутньому розповідатимуть про події російсько-української війни, за що висловлюють йому щиру вдячність.
Окрім продовженням формування колекції, науковці Волинського краєзнавчого музею підготували виставку «Україна. Війна за Незалежність», з якою можна ознайомитись у дні роботи закладу.
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Про це повідомили на сторінці Волинського краєзнавчого музею.
Голова обласної ради був нагороджений особистою відзнакою Головнокомандувача у грудні минулого року. Церемонія вручення відбулася на Тернопільщині в каплиці-пантеоні, зведеній у 2014 році на честь Героїв, загиблих у війні з російськими окупантами. На запрошення Міністерства оборони України у день храмового свята до цього символічного місця прибули рідні полеглих воїнів, волонтери, військовослужбовці та представники влади із західних областей України.
У музеї зазначають, що Григорій Недопад вже неодноразово поповнює фонди музею експонатами, що в майбутньому розповідатимуть про події російсько-української війни, за що висловлюють йому щиру вдячність.
Окрім продовженням формування колекції, науковці Волинського краєзнавчого музею підготували виставку «Україна. Війна за Незалежність», з якою можна ознайомитись у дні роботи закладу.
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