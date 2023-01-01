До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»

До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
19 вересня 2023 року голова Волинської обласної ради Григорій Недопад передав до Волинського краєзнавчого музею колекцію друкованих видань і власну нагороду – почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного «За сприяння війську».

Про це повідомили на сторінці Волинського краєзнавчого музею.

Голова обласної ради був нагороджений особистою відзнакою Головнокомандувача у грудні минулого року. Церемонія вручення відбулася на Тернопільщині в каплиці-пантеоні, зведеній у 2014 році на честь Героїв, загиблих у війні з російськими окупантами. На запрошення Міністерства оборони України у день храмового свята до цього символічного місця прибули рідні полеглих воїнів, волонтери, військовослужбовці та представники влади із західних областей України.

У музеї зазначають, що Григорій Недопад вже неодноразово поповнює фонди музею експонатами, що в майбутньому розповідатимуть про події російсько-української війни, за що висловлюють йому щиру вдячність.
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»

Окрім продовженням формування колекції, науковці Волинського краєзнавчого музею підготували виставку «Україна. Війна за Незалежність», з якою можна ознайомитись у дні роботи закладу.
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»
До Волинського краєзнавчого музею передали нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «За сприяння війську»

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Теги: Волинський краєзнавчий музей, нагорода
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