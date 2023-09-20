Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
Польща може зменшити підтримку України на тлі кризи довкола українського агроімпорту, допустив польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю міністра PAP.
"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", - сказав Шимон Шинковський вель Сенк.
Говорячи про конфлікт через зернове ембарго, міністр зазначив, що польський уряд є "невблаганним" у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.
Він підкреслив − якщо поляки не підтримуватимуть надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.
"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив Шинковський вель Сенк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю міністра PAP.
"Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні", - сказав Шимон Шинковський вель Сенк.
Говорячи про конфлікт через зернове ембарго, міністр зазначив, що польський уряд є "невблаганним" у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.
Він підкреслив − якщо поляки не підтримуватимуть надання допомоги Україні в такому ж обсязі, як було раніше, то її доведеться скоротити.
"Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер", – заявив Шинковський вель Сенк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
Кабмін встановив додаткову винагороду військовим від 15 до 30 тисяч: кому виплачуватимуть
Сьогодні, 09:46
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:29
Ситуація на фронті: де ЗСУ обороняються, а де наступають
Сьогодні, 09:05
Росія здійснила чергову атаку на Україну: що відомо
Сьогодні, 08:46
Медіа