Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 273 980 російських військових, зокрема 520 — лише за вчора, 19 вересня.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:

• танки — 4635 (+7 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8868 (+17);
• артилерійські системи — 6096 (+34);
• реактивні системи залпового вогню — 779 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 526;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4821 (+37);
• крилаті ракети — 1479;
• кораблі й катери — 20;
• підводні човни — 1;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8633 (+32);
• спеціальна техніка — 906 (+3).

Ці дані не остаточні та ще уточнюються.

Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.

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Теги: втрати ворога
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