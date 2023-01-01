Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:29
Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 273 980 російських військових, зокрема 520 — лише за вчора, 19 вересня.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4635 (+7 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8868 (+17);
• артилерійські системи — 6096 (+34);
• реактивні системи залпового вогню — 779 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 526;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4821 (+37);
• крилаті ракети — 1479;
• кораблі й катери — 20;
• підводні човни — 1;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8633 (+32);
• спеціальна техніка — 906 (+3).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:
• танки — 4635 (+7 за вчора);
• бойові броньовані машини — 8868 (+17);
• артилерійські системи — 6096 (+34);
• реактивні системи залпового вогню — 779 (+1);
• засоби протиповітряної оборони — 526;
• літаки — 315;
• гелікоптери — 316;
• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4821 (+37);
• крилаті ракети — 1479;
• кораблі й катери — 20;
• підводні човни — 1;
• автомобільна техніка та автоцистерни — 8633 (+32);
• спеціальна техніка — 906 (+3).
Ці дані не остаточні та ще уточнюються.
Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Польща заговорила про зниження підтримки України
Сьогодні, 10:19
Кабмін встановив додаткову винагороду військовим від 15 до 30 тисяч: кому виплачуватимуть
Сьогодні, 09:46
Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні
Сьогодні, 09:29
Ситуація на фронті: де ЗСУ обороняються, а де наступають
Сьогодні, 09:05
Росія здійснила чергову атаку на Україну: що відомо
Сьогодні, 08:46
Медіа