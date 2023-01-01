Оприлюднили нові дані про втрати росії у війні

Сили оборони України за час повномасштабної війни знищили приблизно 273 980 російських військових, зокрема 520 — лише за вчора, 19 вересня.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.Також росіяни залишаються без техніки. Так, за весь час повномасштабної війни окупанти втратили в Україні таке:• танки — 4635 (+7 за вчора);• бойові броньовані машини — 8868 (+17);• артилерійські системи — 6096 (+34);• реактивні системи залпового вогню — 779 (+1);• засоби протиповітряної оборони — 526;• літаки — 315;• гелікоптери — 316;• безпілотники оперативно-тактичного рівня — 4821 (+37);• крилаті ракети — 1479;• кораблі й катери — 20;• підводні човни — 1;• автомобільна техніка та автоцистерни — 8633 (+32);• спеціальна техніка — 906 (+3).Ці дані не остаточні та ще уточнюються.Україна не розголошує даних про втрати серед своїх військовослужбовців. Інформація про кількість загиблих українських бійців залишатиметься закритою до завершення воєнного стану.