Росія здійснила чергову атаку на Україну: що відомо

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 20 вересня здійснили повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 20 вересня.Цієї ночі росіяни атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, з яких 17 були знищені засобами протиповітряної оборони України. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.У Повітряних силах уточнили, що росіяни запускали дрони з південно-східного та північного напрямків. Протиповітряна оборона знищувала їх за маршрутом слідування у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.До відбиття удару залучалися зенітні ракетні війська, винищувальна авіація Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби ураження.Відомо, що росіяни неодноразово атакували регіон, Сили ППО працювали по ворожих дронах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.Є влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці — там сталася пожежа. На місці працюють усі необхідні служби. Роботу заводу тимчасово припинили. Про постраждалих не повідомляється.Уночі військовослужбовці з Повітряного командування «Схід» збили над областю два безпілотники ворога, написав голова ОВА Сергій Лисак.