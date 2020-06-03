На Волині створили ще одну рекреаційну зону. ФОТО

На Волині облаштували рекреаційну зону на території Великоглушанського природоохоронного науково-дослідного відділення.Про це повідомили на сторінці національного природного парку "Прип'ять-Стохід".Завдяки організаційним здібностям, умілій організації праці Сергія Кухарика, начальника Великоглушанського природоохоронного науково-дослідного відділення та його дружньому та згуртованому колективу у дуже гарній та мальовничій місцевості на території Великоглушанського ПОНДВ облаштували рекреаційний пункт "Бакальове".У рекреаційній зоні облаштували альтанку, гойдалку в поліському стилі, безпечне кострище. Територія прибрана та окультурена декоративними рослинами і виноградом."Тут серед життєдайної природи лісів та боліт кожен гість національного природного парку відновить свої сили та гарно із користю проведе своє дозвілля! Головне, зберегти красу довкілля та рекреаційну інфраструктуру на довгі роки! Сподіваємося, що наші відвідувачі будуть задоволені зоною відпочинку та оцінять старання природоохоонців!" - йдеться у повідомленні.