Волинські громади одними з перших в Україні реалізуватимуть проєкт ЮНІСЕФ

Громади Волині першими в Україні реалізуватимуть програму "Родина для кожної дитини".Про це повідомляють у Волинській ОВА.У квітні цього року був підписаний меморандум про співпрацю Волинської ОВА та Дитячого фонду ЮНІСЕФ в Україні про реалізацію пілотного проєкту «Кращий догляд для кожної дитини».18 вересня 2023 року, за участю заступниці голови облдержадміністрації Мирослави Якимчук відбулась зустріч партнерів-виконавців програми, на якій обговорили пріоритети проєкту та шляхи впровадження його на Волині.Волинська область та Харківська є першими в Україні, де реалізується програма «Родина для кожної дитини». У проєкті візьмуть участь 21 волинська громада: Луцька, Володимирська, Ковельська, Нововолинська, Ківерцівська, Горохівська, Шацька, Любешівська, Ратнівська, Боратинська, Зимнівська, Турійська, Маневицька, Торчинська, Устилузька, Олицька, Локачинська, Голобська, Камінь-Каширська, Рожищенська та Підгайцівська.Кожна з громад визначає свої потреби у сфері дитячого захисту, соціальних та фінансових послуг, освітньої діяльності і медичного забезпечення. Відповідно до цих потреб буде здійснюватися фінансування.«Бюджет програми – близько 10 мільйонів доларів. Це кошти виключно міжнародних донорів ЮНІСЕФ та будуть спрямовані на закупівлю спецобладнання, навчання фахівців, створення та облаштування центрів денного догляду для дітей з особливими потребами», – розповіла керівниця програм захисту дітей ЮНІСЕФ в Україні Наталія Датченко.Заступниця голови ОДА Мирослава Якимчук відзначила, що важливо, аби громадськість правильно розуміла значення соціальних послуг. Це не лише матеріальні виплати на допомогу багатодітним родинам чи грошові стипендії сиротам.Адже соціальні послуги охоплюють:▪️ соцпрофілактику (запобігання виникненню складних життєвих обставин або потраплянню дітей/сім’ї в такі обставини);▪️ соціальну підтримку (допомога дітям/сім’ї у подоланні складних життєвих обставин);▪️ соціальне обслуговування (мінімізація для дітей/сім’ї негативних наслідків складних життєвих обставин, підтримка, допомога в адаптації та включення у життя в громаді).«Нам потрібно навчитись переробляти послуги під потреби, а не навпаки», – наголосила наостанок начальник служби у справах дітей Волинської ОДА Алла Онищук.