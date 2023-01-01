На Волині працюватиме ще одне шкільне лісництво

На Волині працюватиме ще одне шкільне лісництво
Нове шкільне лісництво запрацювало на базі Нововолинського ліцею №9 Нововолинської міської ради, що у Благодатному.

Про це повідомляють у Поліському лісовому фонді.

«Green Forest» - назвали тематичний клас. Ліцеїсти тепер разом із лісівниками досліджуватимуть світ природи, навчатимуться «зеленим» традиціям, вивчатимуть лікарську сировину, проводитимуть науково-дослідні роботи, братимуть участь у практичних конференціях та працюватимуть над озелененням територій.

Така робота також ширше відчиняє дітям двері й в лісівничу професію.

Цього дня на території освітнього закладу усі разом започаткували алею слави, висадивши деревце дуба, що є символом краси та сили. Його відтепер будуть доглядати юні лісівники ліцею.

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Теги: Волинь, ліс
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