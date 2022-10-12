Танки Abrams, посилення ППО, зимовий контрнаступ: перші підсумки Рамштайну





На зустрічі традиційно були представники 50 країн. Зокрема, Україну представляв новий міністр оборони Рустем Умєров, - пише



Танки Abrams та Контрнаступ України

Вступне слово під час зустрічі взяв голова Пентагон Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.



Так, Остін пообіцяв, що танки M1 Abrams найближчими днями будуть в Україні, проте не уточнив коли саме. Він також анонсував, що під час цієї зустрічі буде обговорюватися посилення українських сил ППО. Йдеться, зокрема, про такі системи, як Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T.



"В останні місяці Росія продовжувала атакувати порти України та її зернову інфраструктуру. Ці атаки наразі знищили щонайменше 280 000 тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 10,5 мільйона людей протягом року. Напади Росії продовжують загрожувати глобальній продовольчій безпеці й створюють ризик непотрібних гуманітарних криз по всій планеті", – сказав Остін.



Зазначимо, на запитання щодо планів передати Україні крилаті ракети Остін не відповів напряму, зауваживши, що українська сторона просить те, що вона вважає для себе найбільш потрібним.

При тому він наголосив на необхідності, щоб Україна "отримала боєприпаси для продовження боротьби, включно з боєприпасами калібру 155 міліметрів".



До того ж, Остін додав, що США підтримують підготовку українських пілотів.



"Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію. Ця коаліція має на меті надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також в рамках інформаційних технологій", – сказав він.



Глава Пентагону прокоментував і контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські захисники "впевнено просуваються вперед".



"Зараз, коли ми зустрічаємося тут, українські війська ведуть важку боротьбу за повернення своєї суверенної території від окопаних російських загарбників", – наголосив він.



В свою чергу, Марк Міллі анонсував зимовий контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські сили просуваються повільно, проте "дуже цілеспрямовано, зберігаючи живу силу".



"Всім критикам скажу, що є ще багато часу, доки погода залишатиметься придатною для ведення бойових дій, є ще багато боєздатних сил. І українці зовсім не мають наміру зупинятися. Вони будуть йти доти, доки не буде досягнуто кінцевої мети. В українців немає намірів припиняти бойові дії взимку", – заявив він.



Допомога від Європи

Зазначимо, що міністр оборони Німеччини сьогодні не був присутній на зустрічі в форматі Рамштайн. У Бориса Пісторіуса виявили коронавірус.



Проте Берлін пообіцяв Україні надати новий пакет військової допомоги. До нього ввійдуть: 30 тис. 155-мм снарядів; 3800 155-мм димових снарядів ДМ125; 105 тис. 120-мм снарядів;480 ракет М26 (АТ2); 200 MRAP системи розмінування; 2A1 Dachs; Bergepanzer 2 або 3; 50 BEK; зимовий одяг; генератори електроенергії та тепла; матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.



Також повідомляється, що Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну. Мова йде в першу чергу про додаткові танки, гаубиці, стрілецьку зброю, бойові машини піхоти, засоби ППО та засоби радіоелектронної боротьби, боєприпаси.



Перший підпроєкт – це передання 15 модернізованих основних бойових танків Т-72, які найближчим часом буде направлено в Україну.



ІТ-коаліція

Естонія, Люксембург і Україна під час переговорів створили ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері.



"Роль інформаційних і комунікаційних технологій у цій війні, звісно, складніше усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. Проте дії в кіберпросторі значно посилюють те, що відбувається на безпосередньому полі бою. Для Естонії честь мати можливість використовувати компетенції, отримані як електронна держава, для підтримки України", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.



Крім Естонії, Люксембургу та України, на заході, присвяченому запуску IT-коаліції, декларацію про наміри підписали також Бельгія, Литва і Данія.



"Мета сьогоднішнього заходу також полягала в тому, щоб надати союзникам більше інформації про коаліцію, щоб залучити до неї інші держави, оскільки об'єднані сили завжди сильніші. Деякі держави були зацікавлені в коаліції, і мета полягає в тому, щоб швидко розширити коло держав-учасниць", – зазначив Певкур.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На німецькій базі Рамштайн у вівторок, 19 вересня, розпочалось 15-те засідання Контактної групи з питань оборони України.На зустрічі традиційно були представники 50 країн. Зокрема, Україну представляв новий міністр оборони Рустем Умєров, - пише "Кореспондент" Вступне слово під час зустрічі взяв голова Пентагон Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.Так, Остін пообіцяв, що танки M1 Abrams найближчими днями будуть в Україні, проте не уточнив коли саме. Він також анонсував, що під час цієї зустрічі буде обговорюватися посилення українських сил ППО. Йдеться, зокрема, про такі системи, як Patriot, IRIS-T, HAWK, NASAMS, SAMP/T."В останні місяці Росія продовжувала атакувати порти України та її зернову інфраструктуру. Ці атаки наразі знищили щонайменше 280 000 тонн зерна. Цього достатньо, щоб прогодувати 10,5 мільйона людей протягом року. Напади Росії продовжують загрожувати глобальній продовольчій безпеці й створюють ризик непотрібних гуманітарних криз по всій планеті", – сказав Остін.Зазначимо, на запитання щодо планів передати Україні крилаті ракети Остін не відповів напряму, зауваживши, що українська сторона просить те, що вона вважає для себе найбільш потрібним.При тому він наголосив на необхідності, щоб Україна "отримала боєприпаси для продовження боротьби, включно з боєприпасами калібру 155 міліметрів".До того ж, Остін додав, що США підтримують підготовку українських пілотів."Естонія, Німеччина, Люксембург, Нідерланди та Польща сьогодні будуть очолювати нашу коаліцію. Ця коаліція має на меті надання танків Leopard, навчання пілотів на F-16, а також в рамках інформаційних технологій", – сказав він.Глава Пентагону прокоментував і контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські захисники "впевнено просуваються вперед"."Зараз, коли ми зустрічаємося тут, українські війська ведуть важку боротьбу за повернення своєї суверенної території від окопаних російських загарбників", – наголосив він.В свою чергу, Марк Міллі анонсував зимовий контрнаступ ЗСУ. За його словами, українські сили просуваються повільно, проте "дуже цілеспрямовано, зберігаючи живу силу"."Всім критикам скажу, що є ще багато часу, доки погода залишатиметься придатною для ведення бойових дій, є ще багато боєздатних сил. І українці зовсім не мають наміру зупинятися. Вони будуть йти доти, доки не буде досягнуто кінцевої мети. В українців немає намірів припиняти бойові дії взимку", – заявив він.Зазначимо, що міністр оборони Німеччини сьогодні не був присутній на зустрічі в форматі Рамштайн. У Бориса Пісторіуса виявили коронавірус.Проте Берлін пообіцяв Україні надати новий пакет військової допомоги. До нього ввійдуть: 30 тис. 155-мм снарядів; 3800 155-мм димових снарядів ДМ125; 105 тис. 120-мм снарядів;480 ракет М26 (АТ2); 200 MRAP системи розмінування; 2A1 Dachs; Bergepanzer 2 або 3; 50 BEK; зимовий одяг; генератори електроенергії та тепла; матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів.Також повідомляється, що Чехія домовилася з Данією та Нідерландами, що за їхньої фінансової підтримки постачатиме чеську зброю в Україну. Мова йде в першу чергу про додаткові танки, гаубиці, стрілецьку зброю, бойові машини піхоти, засоби ППО та засоби радіоелектронної боротьби, боєприпаси.Перший підпроєкт – це передання 15 модернізованих основних бойових танків Т-72, які найближчим часом буде направлено в Україну.Естонія, Люксембург і Україна під час переговорів створили ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері."Роль інформаційних і комунікаційних технологій у цій війні, звісно, складніше усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. Проте дії в кіберпросторі значно посилюють те, що відбувається на безпосередньому полі бою. Для Естонії честь мати можливість використовувати компетенції, отримані як електронна держава, для підтримки України", – сказав міністр оборони Ханно Певкур.Крім Естонії, Люксембургу та України, на заході, присвяченому запуску IT-коаліції, декларацію про наміри підписали також Бельгія, Литва і Данія."Мета сьогоднішнього заходу також полягала в тому, щоб надати союзникам більше інформації про коаліцію, щоб залучити до неї інші держави, оскільки об'єднані сили завжди сильніші. Деякі держави були зацікавлені в коаліції, і мета полягає в тому, щоб швидко розширити коло держав-учасниць", – зазначив Певкур.

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