Нардеп пропонує, щоб в'язні крутили педалі для вироблення електроенергії

Нардеп пропонує, щоб в'язні крутили педалі для вироблення електроенергії
Народний депутат у законопроекті пропонує увʼязненим крутити педалі для генерації електроенергії в обмін на зменшення терміну увʼязнення.

З такою ініціативою виступив Сергій Гривко від "Слуги народу", - про це повідомляє УНІАН.

Законопроєкт №10057 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку із суспільно корисною діяльністю, пов’язаною з генеруванням електричної енергії" уже зареєстрували у Верховній Раді.

За задумом нардепа, генерувати електроенергію через велогенраційні установки можна залучити 50 тисяч вʼязнів.

"Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання – приблизно до 8% (до 200 млн в грн). Цим законопроектом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію", – прокоментував Гривко свою ініціативу.

На законопроект одразу ж відреагували в мережі. Думки українців розділилися. Дехто критикує пропозицію депутата, а дехто підтримує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Верховна Рада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Нардеп пропонує, щоб в'язні крутили педалі для вироблення електроенергії
Сьогодні, 03:41
На Волині працюватиме ще одне шкільне лісництво
Сьогодні, 02:18
Танки Abrams, посилення ППО, зимовий контрнаступ: перші підсумки Рамштайну
Сьогодні, 01:15
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня
19 вересень, 23:19
Схожі новини
У Верховній Раді хочуть визнати Білорусь країною-агресором У Верховній Раді хочуть визнати Білорусь країною-агресором
20 червень, 06:31
Представників УПЦ МП можуть виселити з Почаївської лаври Представників УПЦ МП можуть виселити з Почаївської лаври
04 квітень, 07:33
Депутатів проросійських партій хочуть на деякий час не допускати до виборів Депутатів проросійських партій хочуть на деякий час не допускати до виборів
07 березень, 01:15
Українців просять вжити заходів зі світломаскування домівок Українців просять вжити заходів зі світломаскування домівок
25 лютий, 2022, 02:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нардеп пропонує, щоб в'язні крутили педалі для вироблення електроенергії
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині працюватиме ще одне шкільне лісництво
Сьогодні, 02:18
 0
Танки Abrams, посилення ППО, зимовий контрнаступ: перші підсумки Рамштайну
Сьогодні, 01:15
 0
20 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня
19 вересень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8