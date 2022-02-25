Нардеп пропонує, щоб в'язні крутили педалі для вироблення електроенергії





З такою ініціативою виступив Сергій Гривко від "Слуги народу", - про це повідомляє



Законопроєкт №10057 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку із суспільно корисною діяльністю, пов’язаною з генеруванням електричної енергії" уже зареєстрували у Верховній Раді.



За задумом нардепа, генерувати електроенергію через велогенраційні установки можна залучити 50 тисяч вʼязнів.



"Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання – приблизно до 8% (до 200 млн в грн). Цим законопроектом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію", – прокоментував Гривко свою ініціативу.



На законопроект одразу ж відреагували в мережі. Думки українців розділилися. Дехто критикує пропозицію депутата, а дехто підтримує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народний депутат у законопроекті пропонує увʼязненим крутити педалі для генерації електроенергії в обмін на зменшення терміну увʼязнення.З такою ініціативою виступиввід "Слуги народу", - про це повідомляє УНІАН Законопроєкт №10057 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку із суспільно корисною діяльністю, пов’язаною з генеруванням електричної енергії" уже зареєстрували у Верховній Раді.За задумом нардепа, генерувати електроенергію через велогенраційні установки можна залучити 50 тисяч вʼязнів."Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання – приблизно до 8% (до 200 млн в грн). Цим законопроектом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію", – прокоментував Гривко свою ініціативу.На законопроект одразу ж відреагували в мережі. Думки українців розділилися. Дехто критикує пропозицію депутата, а дехто підтримує.

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