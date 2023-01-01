Добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня
Сьогодні, 23:19
Закінчується 573 день героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами.
Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 19 вересня.
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на €400 млн.
На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО
Волинські рятувальники дістали собаку з недіючої каналізаційної ями
Волинська ДЮСШ – одна з найкращих в Україні
Любешівська ДЮСШ за підсумками Командного чемпіонату України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР, юнаків та дівчат 2008 р.н. та молодші стала однією з найкращих спортивних шкіл України.
Волинь – у ТОПі мотомаршрутів у проєкті «Моя країна». ВІДЕО
На волинському Поліссі відбулися зйомки проєкту "Моя Мотокраїна: відомі українці рекомендують". Загалом у новому сезоні презентували п'ять мотомаршрутів Україною.
Бійці волинської «сотки» показали, як знищують польовий склад боєприпасів окупантів
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони влучним скидом з безпілотника знищили польовий склад боєприпасів ворога.
Україна достроково накопичила необхідний для опалювального сезону обсяг газу
Станом на 19 вересня обсяг газу в сховищах становить - 14,7 млрд кубометрів.
Боксери з Волині тріумфували на Всесвітніх учнівських іграх
Юні боксери з Волині здобули першість у Всесвітніх учнівських спортивних іграх у Бразилії.
Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО
Військовослужбовців з Волині відзначили державними нагородами: Івана Мучича - нагрудним знаком «Золотий хрест», Сергія Деркача - медалями «За поранення». Володимир Шахно нагороджений орденом «За мужність» посмертно. Сьогодні – рік, як на полі бою обірвалося життя захисника України.
Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках Рамштайну
На засіданні контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн у Німеччині Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері.
Волиняни показали новий БПЛА на озброєнні ЗСУ
Комісія Міноборони допустила до експлуатації в Силах оборони БПЛА «Backfire K1».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 19 вересня.
Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на €400 млн.
На Волині рятувальники дістали щеня з каналізаційної ями. ФОТО
Волинські рятувальники дістали собаку з недіючої каналізаційної ями
Волинська ДЮСШ – одна з найкращих в Україні
Любешівська ДЮСШ за підсумками Командного чемпіонату України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР, юнаків та дівчат 2008 р.н. та молодші стала однією з найкращих спортивних шкіл України.
Волинь – у ТОПі мотомаршрутів у проєкті «Моя країна». ВІДЕО
На волинському Поліссі відбулися зйомки проєкту "Моя Мотокраїна: відомі українці рекомендують". Загалом у новому сезоні презентували п'ять мотомаршрутів Україною.
Бійці волинської «сотки» показали, як знищують польовий склад боєприпасів окупантів
Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони влучним скидом з безпілотника знищили польовий склад боєприпасів ворога.
Україна достроково накопичила необхідний для опалювального сезону обсяг газу
Станом на 19 вересня обсяг газу в сховищах становить - 14,7 млрд кубометрів.
Боксери з Волині тріумфували на Всесвітніх учнівських іграх
Юні боксери з Волині здобули першість у Всесвітніх учнівських спортивних іграх у Бразилії.
Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО
Військовослужбовців з Волині відзначили державними нагородами: Івана Мучича - нагрудним знаком «Золотий хрест», Сергія Деркача - медалями «За поранення». Володимир Шахно нагороджений орденом «За мужність» посмертно. Сьогодні – рік, як на полі бою обірвалося життя захисника України.
Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках Рамштайну
На засіданні контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн у Німеччині Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері.
Волиняни показали новий БПЛА на озброєнні ЗСУ
Комісія Міноборони допустила до експлуатації в Силах оборони БПЛА «Backfire K1».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня
Сьогодні, 23:19
Волиняни показали новий БПЛА на озброєнні ЗСУ
Сьогодні, 21:56
Екологи назвали причину масового мору риби у Луцьку
Сьогодні, 20:44
Медіа