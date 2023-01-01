Добрі новини від ВолиньPost за 19 вересня

Закінчується 573 день героїчної боротьби українського народу з російськими окупантами.Щодня колектив Інформаційного агентства ВолиньPost публікує позитивні матеріали про українців, які додають оптимізму та посилюють віру в перемогу. Тож публікуємо порцію добрих новин за 19 вересня.Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про підготовку нового пакета військової допомоги для України в обороні проти російського агресора на €400 млн.Волинські рятувальники дістали собаку з недіючої каналізаційної ямиЛюбешівська ДЮСШ за підсумками Командного чемпіонату України з легкої атлетики серед ДЮСШ та СДЮШОР, юнаків та дівчат 2008 р.н. та молодші стала однією з найкращих спортивних шкіл України.На волинському Поліссі відбулися зйомки проєкту "Моя Мотокраїна: відомі українці рекомендують". Загалом у новому сезоні презентували п'ять мотомаршрутів Україною.Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони влучним скидом з безпілотника знищили польовий склад боєприпасів ворога.Станом на 19 вересня обсяг газу в сховищах становить - 14,7 млрд кубометрів.Юні боксери з Волині здобули першість у Всесвітніх учнівських спортивних іграх у Бразилії.Військовослужбовців з Волині відзначили державними нагородами: Івана Мучича - нагрудним знаком «Золотий хрест», Сергія Деркача - медалями «За поранення». Володимир Шахно нагороджений орденом «За мужність» посмертно. Сьогодні – рік, як на полі бою обірвалося життя захисника України.На засіданні контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн у Німеччині Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері.Комісія Міноборони допустила до експлуатації в Силах оборони БПЛА «Backfire K1».