Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках Рамштайну

Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію в рамках Рамштайну
На засіданні контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн у Німеччині Естонія, Люксембург і Україна створили ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме ЗСУ в кіберсфері.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Естонії, - пише Кореспондент.

"Роль інформаційних і комунікаційних технологій у цій війні, звісно, складніше усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. Проте дії в кіберпросторі значно посилюють те, що відбувається на безпосередньому полі бою. Для Естонії честь мати можливість використовувати компетенції, отримані як електронна держава, для підтримки України", - сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Крім Естонії, Люксембургу та України, на заході, присвяченому запуску IT-коаліції, декларацію про наміри підписали також Бельгія, Литва і Данія.

"Мета сьогоднішнього заходу також полягала в тому, щоб надати союзникам більше інформації про коаліцію, щоб залучити до неї інші держави, оскільки об'єднані сили завжди сильніші. Деякі держави були зацікавлені в коаліції, і мета полягає в тому, щоб швидко розширити коло держав-учасниць", - зазначив Певкур.

Нагадаємо, 15 червня тодішній міністр оборони України Олексій Резніков анонсував створення IT-коаліції в рамках Рамштайну.

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Теги: Україна, війна
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