На «Устилузі» збільшилися черги на виїзд з України

На «Устилузі» збільшилися черги на виїзд з України
За останні кілька тижнів вересня на українсько-польському кордоні збільшилася кількість громадян, які виїжджають за кордон. На пункті пропуску "Устилуг" вранці у черзі на виїзд з України було до півсотні легкових авто.

Про це розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, інформує Суспільне.

З її слів, протягом вересня більше громадян виїжджає за кордон, ніж тих, хто повертається до України, їхня кількість переважає на кілька сотень. Додає: їдуть українці на сезонні роботи.

Водій Петро розповідає, що двічі на тиждень возить своїм транспортом людей до Польщі на роботу. Зараз, каже, людей побільшало. Це – переважно жінки, чоловіків – одиниці.

Водій автобуса Вадим каже, що влітку виїжджало багато жінок з дітьми, у відпустку. Додає: у вихідні дні машин більше, ніж в будні.

Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна теж каже, що черги перед пунктами пропуску на виїзд з України з’являються здебільшого перед вихідними. Тому радить відстежувати кількість авто на офіційному сайті Держприкордонслужби.

За її словами, щодня прикордонники серед тих, хто виїжджає з України, виявляють людей із підробленими документами. З початку цього року прикордонники не пропустили близько чотирьох тисяч людей, значна частина – це 3 600 громадяни України, які слідували на виїзд. В основному це чоловіки призовного віку, яким на період дії воєнного стану обмежено виїзд за кордон.

За вісім місяців цього року уже виявлено майже 200 підроблених документів, які намагалися чоловіки призовного віку використати, аби незаконно залишити територію України.

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Теги: кордон, Волинь
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