Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня

У середу, 20 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.За даними Sinoptik, у Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вночі та вранці очікується дощ.за цибулею визначали прийдешню зиму: якщо на цибулині багато "одежинки" – бути холодній зимі. Для цього дня характерна мряка. Наші пращури слідкували за ялинковими шишками: якщо вони виросли низько – до ранніх морозів, а якщо вгорі – слід чекати на справжній холод у кінці зими.