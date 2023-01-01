Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 20 вересня
Сьогодні, 20:00
У середу, 20 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.
За даними Sinoptik, у Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вночі та вранці очікується дощ.
Народний прогноз погоди: за цибулею визначали прийдешню зиму: якщо на цибулині багато "одежинки" – бути холодній зимі. Для цього дня характерна мряка. Наші пращури слідкували за ялинковими шишками: якщо вони виросли низько – до ранніх морозів, а якщо вгорі – слід чекати на справжній холод у кінці зими.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.
За даними Sinoptik, у Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Вночі та вранці очікується дощ.
Народний прогноз погоди: за цибулею визначали прийдешню зиму: якщо на цибулині багато "одежинки" – бути холодній зимі. Для цього дня характерна мряка. Наші пращури слідкували за ялинковими шишками: якщо вони виросли низько – до ранніх морозів, а якщо вгорі – слід чекати на справжній холод у кінці зими.
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