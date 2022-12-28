В яких країнах найбільше українських біженців

В яких країнах найбільше українських біженців
Країни, що входять до Європейського союзу, прийняли уже понад 10 мільйонів біженців з України.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Телеграмна служба новин.

Найбільше українців в'їхало до Німеччини, Польщі та Чехії (на інфографіці — дані на липень 2023 року).
В яких країнах найбільше українських біженців

Серед усіх отримувачів тимчасового захисту у ЄС громадяни України становили понад 98%. З них жінки – 46,6%, діти – 34,2%, чоловіки – 19,2%.

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Теги: біженці, Україна
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