В яких країнах найбільше українських біженців





Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Телеграмна служба новин.



Найбільше українців в'їхало до Німеччини, Польщі та Чехії (на інфографіці — дані на липень 2023 року).



Серед усіх отримувачів тимчасового захисту у ЄС громадяни України становили понад 98%. З них жінки – 46,6%, діти – 34,2%, чоловіки – 19,2%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни, що входять до Європейського союзу, прийняли уже понад 10 мільйонів біженців з України.Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Телеграмна служба новин.Найбільше українців в'їхало до Німеччини, Польщі та Чехії (на інфографіці — дані на липень 2023 року).Серед усіх отримувачів тимчасового захисту у ЄС громадяни України становили понад 98%. З них жінки – 46,6%, діти – 34,2%, чоловіки – 19,2%.

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