В яких країнах найбільше українських біженців
Сьогодні, 19:16
Країни, що входять до Європейського союзу, прийняли уже понад 10 мільйонів біженців з України.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Телеграмна служба новин.
Найбільше українців в'їхало до Німеччини, Польщі та Чехії (на інфографіці — дані на липень 2023 року).
Серед усіх отримувачів тимчасового захисту у ЄС громадяни України становили понад 98%. З них жінки – 46,6%, діти – 34,2%, чоловіки – 19,2%.
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Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, інформує Телеграмна служба новин.
Найбільше українців в'їхало до Німеччини, Польщі та Чехії (на інфографіці — дані на липень 2023 року).
Серед усіх отримувачів тимчасового захисту у ЄС громадяни України становили понад 98%. З них жінки – 46,6%, діти – 34,2%, чоловіки – 19,2%.
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