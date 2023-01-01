На Волині провели в останню путь Героя Назарія Шуміка

У селі Нуйно на Волині попрощалися із захисником, який загинув у боях із російськими окупантами.Про це у йдеться у повідомленні на сторінці парафії у фейсбуці.У храмі Покрови Пресвятої Богородиці в селі Нуйно було відслужено чин відспівування та поховання загиблого захисника України – Шуміка Назарія Григоровича, 2000 року народження.Військовослужбовець загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Кремінна Луганської області.Чин відспівування та поховання звершив старший Декан Камінь-Каширського району митрофорний протоієрей, настоятель храму протоієрейта інше духовенство.Бійця поховано на місцевому кладовищі села Нуйно.