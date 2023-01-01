На Волині провели в останню путь Героя Назарія Шуміка

На Волині провели в останню путь Героя Назарія Шуміка
У селі Нуйно на Волині попрощалися із захисником Назарієм Шуміком, який загинув у боях із російськими окупантами.

Про це у йдеться у повідомленні на сторінці парафії у фейсбуці.

У храмі Покрови Пресвятої Богородиці в селі Нуйно було відслужено чин відспівування та поховання загиблого захисника України – Шуміка Назарія Григоровича, 2000 року народження.

Військовослужбовець загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання у населеному пункті Кремінна Луганської області.

Чин відспівування та поховання звершив старший Декан Камінь-Каширського району митрофорний протоієрей Микола Смолярчук, настоятель храму протоієрей Іван Фатич та інше духовенство.

Бійця поховано на місцевому кладовищі села Нуйно.


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Теги: загиблі, війна
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