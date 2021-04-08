Лише під одним мостом Луцька волонтери зібрали 10 мішків всякої гидоти

Лише під одним мостом Луцька волонтери зібрали 10 мішків всякої гидоти
Небайдужі мешканці долучилися до акції з прибирання території під мостом на вулиці Шевченка у Луцьку. Волонтерам вдалось зібрати понад десять мішків сміття.

Про це пише Суспільне.

Керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук каже, що порівняно з попередніми роками сміття було значно менше.

"Всього зібрали десять мішків, кожен об'ємом по 120 літрів. Один мішок був з пластиковими пляшками та ще один зі склом, решта з побутовими відходами, папером та іншим сміттям", – каже Юрій Семчук.

До прибирання долучилися працівники Луцького молодіжного центру, Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та небайдужі лучани.

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Теги: сміття, прибирання
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