Лише під одним мостом Луцька волонтери зібрали 10 мішків всякої гидоти
Сьогодні, 18:12
Небайдужі мешканці долучилися до акції з прибирання території під мостом на вулиці Шевченка у Луцьку. Волонтерам вдалось зібрати понад десять мішків сміття.
Про це пише Суспільне.
Керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук каже, що порівняно з попередніми роками сміття було значно менше.
"Всього зібрали десять мішків, кожен об'ємом по 120 літрів. Один мішок був з пластиковими пляшками та ще один зі склом, решта з побутовими відходами, папером та іншим сміттям", – каже Юрій Семчук.
До прибирання долучилися працівники Луцького молодіжного центру, Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та небайдужі лучани.
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Про це пише Суспільне.
Керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук каже, що порівняно з попередніми роками сміття було значно менше.
"Всього зібрали десять мішків, кожен об'ємом по 120 літрів. Один мішок був з пластиковими пляшками та ще один зі склом, решта з побутовими відходами, папером та іншим сміттям", – каже Юрій Семчук.
До прибирання долучилися працівники Луцького молодіжного центру, Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та небайдужі лучани.
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