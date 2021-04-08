Лише під одним мостом Луцька волонтери зібрали 10 мішків всякої гидоти





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Керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук каже, що порівняно з попередніми роками сміття було значно менше.



"Всього зібрали десять мішків, кожен об'ємом по 120 літрів. Один мішок був з пластиковими пляшками та ще один зі склом, решта з побутовими відходами, папером та іншим сміттям", – каже Юрій Семчук.



До прибирання долучилися працівники Луцького молодіжного центру, Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та небайдужі лучани.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небайдужі мешканці долучилися до акції з прибирання території під мостом на вулиці Шевченка у Луцьку. Волонтерам вдалось зібрати понад десять мішків сміття.Про це пише Суспільне Керівник Луцького міського молодіжного центрукаже, що порівняно з попередніми роками сміття було значно менше."Всього зібрали десять мішків, кожен об'ємом по 120 літрів. Один мішок був з пластиковими пляшками та ще один зі склом, решта з побутовими відходами, папером та іншим сміттям", – каже Юрій Семчук.До прибирання долучилися працівники Луцького молодіжного центру, Департаменту молоді та спорту Луцької міської ради та небайдужі лучани.

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