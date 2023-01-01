У військкоматі на Львівщині знущалися з чоловіка: ДБР відкрило кримінальне провадження





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Працівники ДБР розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині.



Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.



Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).



Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.



Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору на Львівщині.Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.Працівники ДБР розпочали розслідування інциденту в одному з військкоматів на Львівщині.Відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю, з’явилося на одному з телеграм-каналів. Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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