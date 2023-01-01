Боксери з Волині тріумфували на Всесвітніх учнівських іграх
Сьогодні, 17:37
Юні боксери з Волині здобули першість у Всесвітніх учнівських спортивних іграх у Бразилії.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко зустрівся із юними боксерами Волині та їх тренерами. 15-річний Глєб Іванчук та 13-річні Давид Семко і Василь Антонюк вибороли повний комплект нагород під час Всесвітньої гімназіади, які в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Збірна команда України брала участь у трьох видах спорту: бокс, тхеквондо і карате. Волинську область на Всесвітніх учнівських спортивних ігор представляли лише боксери.
Відтак, у поєдинках золоту медаль здобув Глєб Іванчук (в/к 70 кг), а срібну – Давид Семко (в/к 44 кг), вихованці Володимирської ДЮСШ. «Бронзу» виборов Василь Антонюк (в/к 52 кг) – Горохівська КДЮСШ.
Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі Володимирської ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича Юлія Семко та Горохівської ДЮСШ ім. Олександра Баламута Набіжан Артіков.
Команда України посіла перше командне місце, зокрема не без вагомого внеску наших боксерів.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко зустрівся із юними боксерами Волині та їх тренерами. 15-річний Глєб Іванчук та 13-річні Давид Семко і Василь Антонюк вибороли повний комплект нагород під час Всесвітньої гімназіади, які в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Збірна команда України брала участь у трьох видах спорту: бокс, тхеквондо і карате. Волинську область на Всесвітніх учнівських спортивних ігор представляли лише боксери.
Відтак, у поєдинках золоту медаль здобув Глєб Іванчук (в/к 70 кг), а срібну – Давид Семко (в/к 44 кг), вихованці Володимирської ДЮСШ. «Бронзу» виборов Василь Антонюк (в/к 52 кг) – Горохівська КДЮСШ.
Готували спортсменів до змагань тренери-викладачі Володимирської ДЮСШ ім. Олексія Зінкевича Юлія Семко та Горохівської ДЮСШ ім. Олександра Баламута Набіжан Артіков.
Команда України посіла перше командне місце, зокрема не без вагомого внеску наших боксерів.
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