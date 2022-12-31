Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО

Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
У мережі опублікували гнітючі світлини із наслідками нічної атаки російськими шахедами по Львову.

Світлини опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО

Нагадаємо, цієї ночі росія атакувала столицю Галичина шахедами.
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО

"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО

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Теги: ракетна атака, росія
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