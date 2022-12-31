Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО





Світлини опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.



Нагадаємо, цієї ночі росія атакувала столицю Галичина шахедами.



"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.



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