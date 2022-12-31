Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
Сьогодні, 16:51
У мережі опублікували гнітючі світлини із наслідками нічної атаки російськими шахедами по Львову.
Світлини опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, цієї ночі росія атакувала столицю Галичина шахедами.
"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Світлини опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, цієї ночі росія атакувала столицю Галичина шахедами.
"На жаль, під завалами знайшли загиблого чоловіка, який тут працював. Знищено 3 складські приміщення. Це склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія КАРІТАС-СПЕС. Загалом площа загорання близько 10 тисяч метрів квадратних", - зазначив мер Львова Андрій Садовий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Боксери з Волині тріумфували на Всесвітніх учнівських іграх
Сьогодні, 17:37
Кількість електрокарів на Волині зросла утричі
Сьогодні, 17:12
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
Сьогодні, 16:51
«У дорозі йому стало зле. Ймовірно, він у лікарні»: що відомо про керівника підприємства на Волині, який не повернувся з-за кордону
Сьогодні, 16:40
На хабарі погоріли волинські митники: офіційний коментар СБУ
Сьогодні, 16:30
Медіа