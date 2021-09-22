На хабарі погоріли волинські митники: офіційний коментар СБУ

На хабарі погоріли волинські митники: офіційний коментар СБУ
Працівники СБУ затримали на Волині двох митників, які вимагали хабарі за імпорт товарів в Україну.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки ліквідувала дві корупційні схеми на Волинській митниці, через які держбюджет недоотримував значні кошти від митних надходжень. Регулярні побори з українського бізнесу влаштували керівник одного з відділів та головний інспектор.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох фігурантів і затримали їх «на гарячому» під час отримання хабара.
На хабарі погоріли волинські митники: офіційний коментар СБУ

Зокрема очільник відділу в обмін на гроші обіцяв імпортерам не створювати бюрократичні перешкоди під час митного оформлення їхніх вантажів. Плата за таку «послугу» становила 200 дол США за кожен автомобіль, що ввозив товари.

При цьому головний інспектор митниці, всупереч вимогам, не підвищував для підприємців митну вартість ввезеної продукції. За це чиновник вимагав половину від «зекономлених» коштів.
На хабарі погоріли волинські митники: офіційний коментар СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили корумпованим посадовцям про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудок. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Заходи з ліквідації корупційних схем в митних органах проводили співробітники СБУ у Волинській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хабар, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
Сьогодні, 16:51
«У дорозі йому стало зле. Ймовірно, він у лікарні»: що відомо про керівника підприємства на Волині, який не повернувся з-за кордону
Сьогодні, 16:40
На хабарі погоріли волинські митники: офіційний коментар СБУ
Сьогодні, 16:30
СБУ затримала заступника воєнкома і голову ВЛК, які «відмазували» ухилянтів
Сьогодні, 16:20
Воїну з Волині Станіславу Солов`ю просять присвоїти звання Героя України посмертно
Сьогодні, 16:05
Схожі новини
Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО Керівництво Центральної військово-лікарської комісії брало хабарі від ухилянтів. ФОТО
03 лютий, 12:33
Допомагав «відкосити» від армії: у Луцьку на систематичних хабарах викрили посадовця Допомагав «відкосити» від армії: у Луцьку на систематичних хабарах викрили посадовця
22 вересень, 2021, 15:15
Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі Відоме ім'я адвоката з Волині, який «погорів» на хабарі
03 лютий, 2021, 13:40
На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО На Волині затримали на хабарі адвоката. ФОТО
03 лютий, 2021, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Героїв з Волині відзначили державними нагородами. ФОТО
Сьогодні, 17:39
 0
Боксери з Волині тріумфували на Всесвітніх учнівських іграх
Сьогодні, 17:37
 0
ТОП 4 найкращих професійних електропил для заготівлі дров: рейтинг 2023*
Сьогодні, 17:23
 0
Кількість електрокарів на Волині зросла утричі
Сьогодні, 17:12
 0
Наслідки нічної атаки шахедів по Львову: моторошні ФОТО
Сьогодні, 16:51
 0
Медіа
відео
1/8