СБУ «трусить» митників на «Ягодині», - ЗМІ
Сьогодні, 18:57
Працівники СБУ проводять слідчі дії на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.
Про це повідомляє ВСН із посиланням на журналіста Тараса Середича.
За попередньою інформацією, під обшуків затримали начальника ВМО№1 Віталія Бортника та державного інспектора відділу контролю митної вартості пана Сергія Хмілярука. Попередньо відомо, що їх взяли на хабарі 3500 доларів.
Речниця Волинської митниці Валентина Черниш підтвердила, що на «Ягодині» і справді відбуваються невідкладні слідчі дії. З її слів, наразі вони ще тривають. Відтак, Черниш порадила дочекатися офіційних коментарів.
Деталі - згодом.
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Про це повідомляє ВСН із посиланням на журналіста Тараса Середича.
За попередньою інформацією, під обшуків затримали начальника ВМО№1 Віталія Бортника та державного інспектора відділу контролю митної вартості пана Сергія Хмілярука. Попередньо відомо, що їх взяли на хабарі 3500 доларів.
Речниця Волинської митниці Валентина Черниш підтвердила, що на «Ягодині» і справді відбуваються невідкладні слідчі дії. З її слів, наразі вони ще тривають. Відтак, Черниш порадила дочекатися офіційних коментарів.
Деталі - згодом.
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