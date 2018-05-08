СБУ «трусить» митників на «Ягодині», - ЗМІ

СБУ «трусить» митників на «Ягодині», - ЗМІ
Працівники СБУ проводять слідчі дії на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.

Про це повідомляє ВСН із посиланням на журналіста Тараса Середича.

За попередньою інформацією, під обшуків затримали начальника ВМО№1 Віталія Бортника та державного інспектора відділу контролю митної вартості пана Сергія Хмілярука. Попередньо відомо, що їх взяли на хабарі 3500 доларів.

Речниця Волинської митниці Валентина Черниш підтвердила, що на «Ягодині» і справді відбуваються невідкладні слідчі дії. З її слів, наразі вони ще тривають. Відтак, Черниш порадила дочекатися офіційних коментарів.

Деталі - згодом.

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Теги: обшук, СБУ
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