СБУ «трусить» митників на «Ягодині», - ЗМІ





Про це повідомляє Тараса Середича.



За попередньою інформацією, під обшуків затримали начальника ВМО№1 Віталія Бортника та державного інспектора відділу контролю митної вартості пана Сергія Хмілярука. Попередньо відомо, що їх взяли на хабарі 3500 доларів.



Речниця Волинської митниці Валентина Черниш підтвердила, що на «Ягодині» і справді відбуваються невідкладні слідчі дії. З її слів, наразі вони ще тривають. Відтак, Черниш порадила дочекатися офіційних коментарів.



Деталі - згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники СБУ проводять слідчі дії на міжнародному пункті пропуску «Ягодин» на Волині.Про це повідомляє ВСН із посиланням на журналістаЗа попередньою інформацією, під обшуків затримали начальника ВМО№1та державного інспектора відділу контролю митної вартості пана. Попередньо відомо, що їх взяли на хабарі 3500 доларів.Речниця Волинської митниціпідтвердила, що на «Ягодині» і справді відбуваються невідкладні слідчі дії. З її слів, наразі вони ще тривають. Відтак, Черниш порадила дочекатися офіційних коментарів.Деталі - згодом.

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