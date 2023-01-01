У Луцьку з’являться вулиці Похила і Старобульварна

У Луцьку місцева влада планує перейменувати ще десять вулиць і два провулки.Про це йшлося під час засідання комісії з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади, повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.Насамперед депутати розглянули звернення громадян із пропозиціями щодо перейменувань об’єктів топоніміки. Після цього заслухали інформацію про підсумки громадських слухань та громадського обговорення, які провів департамент містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради.«Обговорювали наступні пропозиції щодо перейменування вулиць: Сенатора – на Модеста Левицького, Боткіна – на Федорчука Олександра, Щепкіна – на Кука Василя, Бенделіані – на Климчука Сергія», – повідомила заступник директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та рекламиЧлени комісії підтримали пропозиції щодо перейменування вулиці Боткіна – на Федорчука Олександра та вулиці Щепкіна – на Василя Кука. Крім того, визначилися з новими назвами для ще 10 об’єктів топоніміки, які повинні бути перейменовані. Зокрема, йдеться про зміну назв таких вулиць і провулків:Декабристів – на Князя Василька,Захарова – на Князя Романа,Сенатора – на Старобульварну,Верещагіна – на Похилу,Даргомижського – на Мистецьку,Качалова – на В’їзну,Кутузова – на Валову,Купріна – на Княжу.Провулок Баранова – на провулок Граничний,Провулок Качалова – на провулок В’їзний.Пропозиції комісії будуть винесені на розгляд сесії Луцької міської ради.