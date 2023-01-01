Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня
У п`ятницю, 15 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

Народний прогноз погоди: 15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10ºС. З середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Не дожив день до ювілею: на Волині поховали воїна Івана Гайдучика
Сьогодні, 20:54
Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом
Сьогодні, 20:13
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку з’являться вулиці Похила і Старобульварна
Сьогодні, 19:30
Своєю роботою наближають перемогу: волинян відзначили нагородами. ВІДЕО
Сьогодні, 19:04
Схожі новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 14 вересня
13 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 вересня
11 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на понеділок, 11 вересня Погода у Луцьку на понеділок, 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 вересня
09 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Не дожив день до ювілею: на Волині поховали воїна Івана Гайдучика
Сьогодні, 20:54
 0
Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом
Сьогодні, 20:13
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У Луцьку з’являться вулиці Похила і Старобульварна
Сьогодні, 19:30
 0
Своєю роботою наближають перемогу: волинян відзначили нагородами. ВІДЕО
Сьогодні, 19:04
 0
Медіа
відео
1/8