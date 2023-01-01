Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня
Сьогодні, 20:00
У п`ятницю, 15 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.
За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10ºС. З середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.
За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
Народний прогноз погоди: 15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10ºС. З середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.
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