Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 15 вересня

У п`ятницю, 15 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.За даними Sinoptik, увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.15 вересня відбувається перехід середньодобової температури повітря через 10ºС. З середини вересня скидає листя черемха, пустіють пасовища. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.