Не дожив день до ювілею: на Волині поховали воїна Івана Гайдучика

Не дожив день до ювілею: на Волині поховали воїна Івана Гайдучика
У селі Троянівка на Волині провели в останню путь Героя – Івана Гайдучика.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.

Страшна війна безжально забрала життя ще одного нашого земляка, мужнього захисника Івана Гайдучика, який боронив українську землю від російського окупанта.

Захищати рідну Вітчизну від ворога Іван Гайдучик пішов на початку жовтня 2022 року. Вдома на нього з нетерпінням чекали дружина та троє синів.

Чудовий батько, коханий чоловік, брат, вірний друг, надійний побратим і відважний воїн не дожив до свого 50-річчя один день. 11 вересня у Запорізькій області підступна ворожа зброя забрала життя українського патріота.

Віддати останню шану за жертовний подвиг гідного сина України прийшли рідні, друзі, побратими, жителі та керівництво громади.
Чин похорону за полеглим воїном відслужили у місцевому храмі. Поховали Івана Гайдучика під залпи пострілів почесної варти та звуки духового оркестру на місцевому кладовищі.

«Усією громадою схиляємо голови перед світлою пам’яттю українського захисника. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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