Віце-мер Тернополя судиться з міськрадою з Волині

Владислав Стемковський є одним із позивачів до Володимирської міськради щодо перейменування вулиці.



Про це повідомляє міськрада Володимира.



За інформацією муніципалітету, Волинський окружний адмінсуд відкрив провадження за позовом Володимира Стемковського та заступника тернопільського мера Владислава Стемковського до Володимирської міської ради. Позивачі вимагають визнати протиправним та скасувати рішення Володимирської міськради про перейменування вулиці Стемковського в селі Заріччя.



Нагадаємо, у березні цього року депутати Володимирської міськради перейменували вулицю Стемковського на Покровську.



Підготовче засідання у цій справі відбудеться 22 вересня 2023 року об 11:00 в залі судових засідань Волинського окружного адміністративного суду.

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