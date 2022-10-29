Унікальне відео: як виглядає російський корабель після атаки ЗСУ





Відео бляшанки опублікував телеграм-канал Брати по зброї.



«Так виглядає БДК «Мінськ» після вчорашньої ракетної атаки. Його в Міноборони рф пообіцяли «відремонтувати найближчим часом», - іронізують автори каналу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Великий десантний корабель «Мінськ» Чорноморського флоту Російської федерації після атаки ЗСУ перетворився на велику купу металобрухту.Відео бляшанки опублікував телеграм-канал Брати по зброї.«Так виглядає БДК «Мінськ» після вчорашньої ракетної атаки. Його в Міноборони рф пообіцяли «відремонтувати найближчим часом», - іронізують автори каналу.

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