Унікальне відео: як виглядає російський корабель після атаки ЗСУ

Унікальне відео: як виглядає російський корабель після атаки ЗСУ
Великий десантний корабель «Мінськ» Чорноморського флоту Російської федерації після атаки ЗСУ перетворився на велику купу металобрухту.

Відео бляшанки опублікував телеграм-канал Брати по зброї.

«Так виглядає БДК «Мінськ» після вчорашньої ракетної атаки. Його в Міноборони рф пообіцяли «відремонтувати найближчим часом», - іронізують автори каналу.

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Теги: Севастополь, бавовна
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Унікальне відео: як виглядає російський корабель після атаки ЗСУ
Сьогодні, 01:20
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Сьогодні, 00:00
 0
В Україну повернули 386 дітей, вивезених до рф, – Лубінець
14 вересень, 23:24
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