Федоров показав відео, як морський дрон знищує російський корабель

Михайло Федоров виклав відео роботи морського безпілотника по ворожому кораблю.



Відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.



За словами Федорова, операцію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони.



"Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу", - написав Федоров.



На кадрах можна побачити, що безпілотник у темну пору дня атакує корабель росіян. При цьому ті намагаються підбити його, однак це безуспішно. Через декілька секунд з'являється яскравий спалах.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр цифрової трансформаціївиклав відео роботи морського безпілотника по ворожому кораблю.Відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.За словами Федорова, операцію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони."Працює ГУР. Працюють донори United24. Працюють українські технології. Працюємо всі на перемогу", - написав Федоров.На кадрах можна побачити, що безпілотник у темну пору дня атакує корабель росіян. При цьому ті намагаються підбити його, однак це безуспішно. Через декілька секунд з'являється яскравий спалах.

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