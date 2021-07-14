Волинські танкісти отримали унікальні персні





Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.



Бійці отримали високі державні та відомчі нагороди, відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадні коїни та цінні подарунки.



Особливими для танкістів стали вручені їм іменні прапори танкових екіпажів та срібні персні Танкіста Князівської бригади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З нагоди Дня танкових військ привітали воїнів-танкістів 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира.Про це йдеться у повідомленні на сторінці військової частини у фейсбуці.Бійці отримали високі державні та відомчі нагороди, відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, бригадні коїни та цінні подарунки.Особливими для танкістів стали вручені їм іменні прапори танкових екіпажів та срібні персні Танкіста Князівської бригади.

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