В Україну повернули 386 дітей, вивезених до рф, – Лубінець
14 вересень, 23:24
В Україну вдалося повернути 386 українських дітей, що були вивезені до рф.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
“386 дітей були повернуті з моменту створення окремого координаційного штабу під керівництвом Андрія Єрмака, який діє і відповідає за повернення українських дітей. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію рф. Окремо ми розпочинаємо накопичення інформації, що невдовзі з'явиться офіційно, це діти, яких ми повертаємо з тимчасово окупованої території. Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації, дитину з території РФ, інша справа коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України. Останніх трьох дітей, яких ми повернули, то це відбулося вчора, і я про це офіційно заявив”, - сказав омбудсман.
14 вересня до нідерландської Гааги прибули шість українських дітей, яких вдалося повернути з росії.
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Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.
“386 дітей були повернуті з моменту створення окремого координаційного штабу під керівництвом Андрія Єрмака, який діє і відповідає за повернення українських дітей. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію рф. Окремо ми розпочинаємо накопичення інформації, що невдовзі з'явиться офіційно, це діти, яких ми повертаємо з тимчасово окупованої території. Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації, дитину з території РФ, інша справа коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України. Останніх трьох дітей, яких ми повернули, то це відбулося вчора, і я про це офіційно заявив”, - сказав омбудсман.
14 вересня до нідерландської Гааги прибули шість українських дітей, яких вдалося повернути з росії.
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