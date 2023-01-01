Бійці 14-ї бригади «приземлили» російський дрон

Бійці 14-ї бригади «приземлили» російський дрон
Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський відзначив бійців 14-ї окремої механізованої бригади з Волині.

Про це він написав у телеграмі.

Сирський опублікував відео, як волинські захисники знищили ворожив дрон.

«Гарна робота 14-ї ОМБр. Російський «Орлан» долітався», - зауважив командувач Сухопутних військ ЗСУ.


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Теги: безпілотник, 14 бригада
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