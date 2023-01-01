Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом

Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом
Бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони знищили на сході України ворожу вантажівку з боєкомплектом.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі 100-ї бригади територіальної оборони.

«Оператор FPV-дрона вистежив орківський «Урал» і завдав по ньому точний удар! Горіло яскраво – та ще й з ефектними епізодами бавовни!» - йдеться в дописі.

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Теги: тероборона, війна
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