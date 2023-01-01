Тероборона з Луцька знищила ворожий КАМАЗ із боєкомплектом





Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі 100-ї бригади територіальної оборони.



«Оператор FPV-дрона вистежив орківський «Урал» і завдав по ньому точний удар! Горіло яскраво – та ще й з ефектними епізодами бавовни!» - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці Луцького батальйону Волинської бригади тероборони знищили на сході України ворожу вантажівку з боєкомплектом.Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі 100-ї бригади територіальної оборони.«Оператор FPV-дрона вистежив орківський «Урал» і завдав по ньому точний удар! Горіло яскраво – та ще й з ефектними епізодами бавовни!» - йдеться в дописі.

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