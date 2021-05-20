Невідомі аферисти продовжують прикриватися Погуляйком

Невідомі аферисти продовжують прикриватися Погуляйком
На Волині шахраї продовжують телефонувати підприємцям від імені начальника ОВА Юрія Погуляйка.

Про це повідомив керівник ОВА Юрій Погуляйко.

Він закликав краян бути обережними, адже Волинська ОВА, її працівники, заступники начальника ОВА та особисто Юрій Погуляйко – не збирають коштів для ЗСУ, не телефонують та не надсилають листів з проханням збору коштів.

«Не минає дня, щоб нам не ставало відомо про нові факти шахрайських дзвінків до підприємців області. Аферисти представляються мною та просять перерахувати кошти на підтримку Збройних сил України. Роблять це віртуозно та переконливо, оперуючи іменами працівників ОВА. Прошу, будьте обережні! Це шахраї», - наголосив начальник Волинської ОВА.

«При отриманні таких звернень – відразу повідомляйте про це правоохоронні органи», - додав Погуляйко.

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Теги: шахраї, Україна
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