Генштаб підтвердив звільнення Андріївки на Донеччині

Протягом минулої доби, 14 вересня, на фронті відбулося 25 бойових зіткнень. Українські військові в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою Донецької області.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 вересня.Війська рф завдали 2 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях Сил оборони України, так і по цивільних об’єктах. Також вчора окупанти атакували Україну 22 дронами-камікадзе типу Shahed-136/131, 17 з яких знищили засоби протиповітряної оборони. Унаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільних. Руйнувань і пошкоджень зазнали припортова інфраструктура, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харківської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Також у цих регіонах близько 100 населених пунктів опинилися під артилерійським вогнем.У Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках фронту:оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.окупанти проводять активну диверсійну діяльність у прикордонних районах, щоб перешкодити перекиданню українських військ на загрозливі для росіян напрямки. Також вони нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районі Богданівки. Зі свого боку українські військові в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки, а в ході штурмових дій оволоділи Андріївкою на Донеччині. Сили оборони завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.противник вів марні наступальні дії в районах Ласточкиного та Авдіївки Донецької області. Там протягом минулої доби ворог здійснив близько 10 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районі Мар’їнки Донецької області призвели до значних втрат армії рф як у живій силі, так і в техніці.українські війська утримують ініціативу, тиснуть на ворога та проводять штурмові дії.Сили оборони продовжують наступальну операцію, в районі села Вербове Запорізької області завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці.ЗСУ продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та успішно уражати тили окупантів.Окрім того, минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.Водночас українські підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 1 пункт управління, 3 зенітно-ракетних комплекси, 5 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів противника.