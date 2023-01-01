Коломойський отримав нову підозру

Українському олігархусьогодні повідомили про нову підозру. Йдеться про справу в незаконному заволодінні 5,8 млрд гривень.Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.Інформують, що Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи.За матеріалами СБУ йому повідомили про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.Наразі досудове розслідування триває.Нагадаємо, що 7 вересня повідомлялося, щоПриватБанку. Тоді бізнесмену та ще 5 особам оголосили підозри.До цього, 2 вересня,шляхом виводу за кордон. Тоді підозру повідомили за двома статтями ККУ.