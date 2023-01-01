На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО

На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО
У Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу сил ППО.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, а також Хмельницька ОВА.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російських дронів-камікадзе у регіоні.

Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи та роботу ППО в області.

"В області було чути вибух. Працює ППО", - зазначив він.

Російські війська вночі 15 вересня випустили територією України кілька груп ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Повітряну тривогу оголошували у південних та центральних областях, незабаром вона змістилася на захід країни.

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Теги: Хмельницька область, вибухи, ППО
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