На Хмельниччині прогриміли вибухи: працювала ППО





Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, а також Хмельницька ОВА.



Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російських дронів-камікадзе у регіоні.



Перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін підтвердив вибухи та роботу ППО в області.



"В області було чути вибух. Працює ППО", - зазначив він.



Російські війська вночі 15 вересня випустили територією України кілька груп ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Повітряну тривогу оголошували у південних та центральних областях, незабаром вона змістилася на захід країни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Хмельницькій області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги, повідомляють про роботу сил ППО.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, а також Хмельницька ОВА.Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування російських дронів-камікадзе у регіоні.Перший заступник голови Хмельницької ОВАпідтвердив вибухи та роботу ППО в області."В області було чути вибух. Працює ППО", - зазначив він.Російські війська вночі 15 вересня випустили територією України кілька груп ударних безпілотників із південно-східного напрямку. Повітряну тривогу оголошували у південних та центральних областях, незабаром вона змістилася на захід країни.

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